¿Mercurio retrógrado?: Justicia ordena a Miau Astral no enviar correos masivos ni “funar” a hombre con el que salió

La Corte de Santiago estimó que la denunciada incurrió en acciones de "acoso sistemático, hostigamiento, persecución, funa social y difusión de mentiras".

La influencer Consuelo Ulloa, más conocida en redes sociales como Miau Astral, sufrió un revés ante la justicia luego que fuera denunciada por acosar a una persona con la que tuvo unas citas esporádicas.

De acuerdo a lo señalado por La Tercera, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección interpuesto por el músico Sergio Infante contra Ulloa.

¿El motivo? La conducta que habría tenido ella en su contra luego de conocerse por una aplicación de citas. Esto, dado que acusó que la influencer le enviaba una gran cantidad de mails y además lo “funó” a través de redes sociales.

Miau Astral y el revés que vivió en tribunales

Por dicho motivo, el tribunal de alzada capitalino le ordenó a Miau Astral abstenerse de enviar correos electrónicos y hablar mal del artista públicamente en sus plataformas digitales.

En su sentencia, la Corte estimó que “los actos ilegales imputados a la recurrida que perturbarían y resultarían atentatorios en contra de las garantías de integridad síquica y a la honra del recurrente, consisten en una serie de acciones de acoso sistemático, hostigamiento, persecución, funa social y difusión de mentiras, las cuales habría materializado a través del envío de correos electrónicos, publicación de mensajes en la red social Instagram y tomar contacto con familiares y amigos del protegido“.

“Los actos desplegados por la recurrida –envío masivo de correos electrónicos y publicaciones y funa en redes sociales-, atendido su contenido, han afectado y perturbado la integridad síquica y la honra del recurrente, afectándose de paso su buen nombre y su imagen, derechos consagrados en la Constitución”, recalcó la sentencia.

Respecto al fallo, Sergio Infante aseguró que “espero que este fallo más allá de aliviar mi vida y darme un poco de tranquilidad a mí y a algunas víctimas con las que he conversado, que también genera eso, siente un presente en lo que respecta al ciberacoso, porque ya sabemos que la Corte puede poner un freno a este tipo de conductas abusivas”.

“Es la peor persona con la que me he encontrado en mi vida y espero que este fallo la haga pensar dos veces antes de propiciar situaciones a su conveniencia para poder desatar su conducta, a esta altura no sé si malvada o enferma, de acosadora. Y que ojalá frene y así se eviten futuras víctimas de su actuar”, recalcó.