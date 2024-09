“Me empezaron a pegar patadas y a arrastrarme”: El relato de Alberto Abarza tras violento portonazo en Maipú

El destacado paranadador nacional expresó su indignación y realizó un llamado a que le devuelvan la silla, destacando lo difícil que es reemplazarla.

El histórico medallista paralímpico nacional, Alberto Abarza, fue víctima de un violento robo este viernes en Maipú, mientras se desplazaba en su vehículo junto a su hija.

Abarza, que tiene movilidad reducida y utiliza una silla de ruedas adaptada, sufrió el hurto de su automóvil, su teléfono celular y su silla de ruedas.

“Me golpearon y me tiraron al piso”

El paranadador nacional conversó con T13, donde entregó detalles del violento robo y lo difícil que fue enfrentar la situación. Además, expresó la indignación que sintió al no poder hacer nada para evitar el ataque.

“Había llegado a Chile hace horas desde el extranjero, con toda la alegría de poder vivir esta fiesta. Justo me tocaba pasar esos tres días con mi hija, así que la fui a buscar. Se sube al auto, nos abrazamos, que no nos habíamos visto. Le digo ya, ¿para dónde vamos? Estábamos 20 minutos poniéndonos de acuerdo, conversando qué habíamos hecho, y en eso aparece este auto blanco por la izquierda, por la parte del piloto. Cinco chicos descendieron con armas de fuego, muy violentos. Movieron la puerta, abrieron la puerta de mi hija, la empezaron a tironear y a mí a golpear“, relató Abarza.

“Ella (su hija) tiritaba y ahí viene la parte donde me empiezan a pegar, porque yo no me puedo bajar solo, necesito la silla de ruedas. Entonces, claro, me golpean las costillas entre el asiento y el volante. Me empezaron a pegar patadas y a arrastrarme. Esto es lo más indignante también“, comentó el deportista.

Asimismo, detalló: “Lo que más me importaba era que mi hija se alejara del lugar del conflicto, que saliera del punto de ahí y que no le pasara nada. Cuando ya la vi protegida, que había salido del rango del auto, me calmé”.

El deportista nacional destacó lo difícil que será conseguir otra silla de ruedas de las mismas características, ya que su construcción demora aproximadamente dos o tres meses.

En un mensaje dirigido a los asaltantes, Abarza hizo un llamado: “Los invitaría a que la puedan regresar. El auto, de verdad, me da lo mismo; las cosas que estaban dentro, quédenselas. Pero la silla es lo importante en este caso, porque la necesito para movilizarme a todos lados“.