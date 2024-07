Matthei por reunión de la expresidenta Bachelet con el oficialismo-DC: “Tiene derecho a juntarse con quien quiera”

El encuentro de la expresidenta con los líderes del oficialismo, junto con la DC, tiene como objetivo fortalecer el llamado a la unidad del sector frente a los desafíos conjuntos.

Este miércoles, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a la reunión de la expresidenta Michelle Bachelet con los líderes de los partidos oficialistas y sostuvo que “tiene derecho a juntarse con quien quiera”.

El encuentro busca crear un espacio de tregua ante los diversos roces. Según algunos de los convocados, la finalidad es fortalecer el llamado a la unidad del sector frente a los desafíos conjuntos que deberán enfrentar.

De hecho, la convocatoria organizada por la fundación Horizonte Ciudadano se enmarca en un esfuerzo por alinear a los partidos progresistas y asegurar una colaboración más estrecha en vísperas de un año crucial para la política nacional.

¿Qué dijo Matthei sobre el encuentro de Bachelet?

Respecto a la reunión, la alcaldesa señaló que “lo que ocurra políticamente en otro sector a mí no me compete (…). En el caso mío, efectivamente hoy me voy a reunir con algunos diputados, pero esta no es primera vez y no es ahora último tampoco”.

En esta línea, señaló que sus encuentros los realiza “hace mucho tiempo. Soy una convencida de que en la política, como en todas las actividades de la vida, las confianzas, los cariños, el conocerse, el despejar problemas personales, hace que todo ande mucho mejor”.

Por otra parte, negó que el rol político de la otrora jefa de Estado complique a la oposición. “no. Cada uno tiene derecho a juntarse con quien quiera, ¿no?”, recalcó.