“Están sembrando el terror”: Matthei celebra aprobación de reforma de pensiones y responde a críticas opositoras al proyecto

A pesar de su apoyo al proyecto, Matthei destacó que aún queda trabajo por hacer, especialmente en su correcta implementación y en el impulso de un crecimiento económico que asegure la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

La candidata presidencial de la UDI y Renovación Nacional (RN), Evelyn Matthei, valoró este jueves la aprobación de la reforma de pensiones que se convirtió en ley la tarde de ayer al ser despachada desde la Cámara de Diputados.

La decisión, que tuvo 110 votos a favor y 38 en contra en la votación general, se dio luego de que el hemiciclo aprobara todas las indicaciones de la iniciativa.

Tras su aprobación, el proyecto impulsado por el Gobierno y que llevaba alrededor de 10 años siendo discutido y tramitado, fue despachado para convertirse finalmente en ley.

La discusión fue destrababa hace un par de semanas gracias al acuerdo entre el Gobierno de Gabriel Boric y los partidos de Chile Vamos.

“Es una enorme alegría ver cómo aquellos que querían destruir el sistema de capitalización individual, aquellos que decían que no es tu platita, hoy celebran porque la cotización del 6% es enteramente del trabajador, va directamente a su cuenta individual y, lo más importante, es heredable. Es un cambio significativo y positivo”, subrayó Matthei.

Aunque la exalcaldesa de Providencia no había expresado públicamente su apoyo previo a la votación, destacó el proyecto como un paso importante, pero advirtió que aún queda mucho por hacer. También expresó su satisfacción con los ajustes en beneficio de las mujeres, señalando que la corrección era “realmente necesaria”.

No obstante, Matthei fue clara en que el trabajo no termina ahí: “Vamos a tener que trabajar muy fuertemente en el próximo gobierno en dos aspectos. Primero, asegurarnos de que la reforma se implemente correctamente y corregir lo que sea necesario. Y segundo, necesitamos un crecimiento económico superior al 4% para asegurar que el sistema sea verdaderamente sostenible”.

En respuesta a los sectores de la derecha que se opusieron a la reforma y criticaron el acuerdo alcanzado por el Gobierno, Matthei sostuvo que “aquellos que están sembrando el terror, que les van a robar la plata, etc., solamente quiero recordarles: hay un Banco Estado que es el que tiene millones de Cuentas RUT, mucha gente que no hubiese podido acceder al sistema bancario si no fuera por el Banco Estado.

“Y quiero decirles también que el bono de reconocimiento nunca dejó de pagarse”, puntualizó.