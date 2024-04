Este lunes, las comisiones de Seguridad y Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados sesionaron unidas para discutir el proyecto de Ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), en el marco del atentado en Cañete el sábado pasado. En la instancia causó polémica que Maite Orsini (RD) entregara su voto en contra para lograr la unanimidad en el total despacho de la iniciativa.

Hoy, la parlamentaria explicó su decisión, argumentando que no es posible enviar de un momento a otro a la Sala de la Cámara un proyecto que lleva más de un año en tabla y con urgencia desde noviembre de 2023. “Creo (que) es imposible materialmente que se pueda debatir en solo un día, no alcanzamos, no es posible. Es mentirle a la ciudadanía decirle que un total despacho va a implicar que este proyecto llegue mañana a la Sala”, argumentó.

En esa línea, sostuvo que no está disponible para mandar un proyecto que “no ha sido totalmente debatido o totalmente votado”.

Orsini planteó que espera que la cita de este martes se extienda hasta las 00:00 y retomar “todos los días que sean necesarias, todas las horas que sean necesarias, hasta que este proyecto pueda ser discutido artículo por artículo de manera responsable y enviado a Sala”.

La parlamentaria hizo énfasis en que la discusión del proyecto debe ser con un trabajo responsable y llegando a acuerdos, para que así se pueda despachar “con la responsabilidad de la discusión que esto amerita”.

“Yo quiero las Reglas del Uso de la Fuerza, quiero aprobar todo el contenido. Voy a votar a favor de cada una de las normas propuestas”, sentenció.

Oposición quiere usar las RUF como “un caballo de Troya”

Consultada sobre los votos de la oposición durante la primera jornada de las comisiones, la diputada señaló que ayer se cayeron principios “muy importantes” de las Reglas del Uso de la Fuerza y que espera que hoy se pueda “revertir la tendencia y que no sea rechazado todo el articulado, porque sería vergonzoso enviar a sala un proyecto sin contenido“.

A su juicio, la derecha quiere rechazar el proyecto para usarlo como “un caballo de Troya para enviar lo antes posible a sala un proyecto con solo dos indicaciones”.

Una de ellas es que la justicia militar sea la encargada de juzgar a las Fuerzas Armadas y las policías. La otra indicación establecería que los tribunales de justicia deben presumir que las fuerzas militares y policiales actuaron conforme a la ley en el uso de la fuerza.

Sobre esto último, Orsini planteó que “equivale a entregar la carga de la prueba a la víctima. Tendría que ser la víctima de un abuso policial la que tendría que probar que no se actuó conforme a ley“.

“Lo que se busca es rechazar el contenido del proyecto, ocupar la cáscara del mensaje presidencial para votar un proyecto que nada tiene que ver con las RUF, y para eso no podemos estar disponibles”, concluyó.