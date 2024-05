Tohá vuelve a aclarar ironía sobre belleza de Aysén: “Hay pocos lugares tan conmovedores por su hermosura como este”

Durante una actividad en Coyhaique, la ministra del Interior ironizó diciendo que “la región no es muy bonita, pero tiene muchos desafíos”. Sus palabras causaron controversia en redes sociales, por lo que tuvo que rectificarlas en dos ocasiones. “Lo que quise decir fue todo lo contrario”, expresó.

La ministra Carolina Tohá (Interior) volvió a aclarar la irónica broma que realizó sobre la belleza de la Región de Aysén.

¿Qué pasó con Carolina Tohá?

En el marco de su visita a la zona, la jefa de gabinete encabezó ayer una actividad junto a las policías en Coyhaique. En la instancia ironizó: “La región no es muy bonita, pero tiene muchos desafíos”; declaraciones que causaron controversia, luego que el periodista Juan Vallejos compartió un extracto del momento.

Tras esto, la ministra respondió que se trataba de una “evidentemente de una broma”, asegurando que su corta estancia en la región “no le hace justicia” a la belleza del lugar.

¡Evidentemente es una broma, @juanvallejosc ! Los dos días de visita que concretaré entre hoy y mañana -en Coyhaique y en Puerto Aysén- no hacen justicia a esta hermosa región. ¡Por eso dije que vendría por 15 días la próxima oportunidad, para recorrerla! — Carolina Tohá (@Carolina_Toha) May 17, 2024

“Lo que quise decir fue todo lo contrario”

Este viernes, durante un punto de prensa también en la región, la ministra Tohá volvió referirse a la situación y aclarar que sus palabras fueron en el marco de una broma irónica.

“A nadie le quepa duda de que esta región es despampanante de hermosa. Es tan despampanante que cuando uno hace una broma de ese tipo y alguien se siente ofendido, yo quedé como totalmente desconcertada”, comentó.

De este modo, y ante la polémica que causaron sus palabras en redes sociales, la titular de Gobierno se disculpó con los habitantes de la región: “A las personas que lo tomaron de esa manera les quiero expresar realmente que en lo más mínimo fue mi intención, mis disculpas si se sintieron así. Lo que quise fue ironizar a partir de unas palabras del general, que me decía que debía venir más días para conocer más en detalle las zonas rurales, entonces yo dije ‘ya, me vengo 15 días. Con esta excusa de conocer las zonas rurales, no es muy linda la región, pero ya me voy a venir 15 días’, como tratando de hacer una broma, porque acá dan ganas de quedarse todo el tiempo, la verdad. No dan ganas de irse”.

“Mis disculpas a los aiseninos que se sintieron mal por estas palabras. Lo que quise decir fue todo lo contrario: que hay pocos lugares tan conmovedores por su hermosura como este”, sentenció.