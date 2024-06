Madre de Franco Vargas rechaza exhumación ordenada por ministra Book: “Ella no quiere justicia, quiere impunidad”

Romy Vargas aseguró que desconfía de la magistrada por su vínculo con el ámbito militar y su intención de mantener la investigación en la Fiscalía Militar. También sostuvo que prefiere que la investigación sea liderada por la justicia civil.

El caso de la fatal marcha en Putre sigue acumulando aristas, y este viernes, luego de que la ministra en visita, Jenny Book, ordenó la exhumación del cuerpo del conscripto de 19 años fallecido Franco Vargas, su madre, Romy Vargas, alzó la voz, manifestándose en contra de esta acción.

La acción ordenada por la magistrada, fue rechazada por Vargas, quien manifestó su desconfianza hacia ella, y aseguró, en conversación con Radio Biobío, que dirá que no a la exhumación del cuerpo de su hijo.

“Primero, yo no confío en la ministra Book porque ella es esposa de militar. Segundo, ella está con que la investigación quede en la Fiscalía Militar”, indicó.

La exhumación, ordenada en el marco de la investigación por el caso, instruye al Servicio Médico Legal (SML) de Santiago a aplicar el Protocolo de Minnesota, que se aplica en casos de muertes potencialmente ilícitas, especialmente las que son causadas por actos u omisiones del Estado, y realizar los exámenes necesarios.

Esta decisión se tomó el 14 de junio y requiere que la Policía de Investigaciones (PDI) emita un informe de viabilidad en un plazo no superior a 20 días.

En ese contexto, Vargas expresó su preferencia por una investigación civil, argumentando que la justicia militar puede ser influenciada y no es de su confianza.

“La justicia militar puede tener avance y la civil, que es en la que yo confío, está impedida. Yo quiero que sea la justicia civil, porque ahí no hay influencias”, sostuvo.

Vargas también cuestionó la falta de comunicación por parte de la ministra Book, acusando que “nunca se ha dirigido a mi persona, ni una llamada, ni una charla, ni una citación. Siempre hemos averiguado todo por la prensa”.

“Esa señora no se ha acercado a ninguno de nosotros, los afectados, se ha acercado con toda la gente del Regimiento de allá para ayudarlos, porque ella no quiere justicia, quiere impunidad”, añadió.

La resolución de la ministra Book también estipula que tras los exámenes se proceda a la inmediata sepultura del conscripto y se informe de los resultados obtenidos.

Sin embargo, Vargas anunció que se opondrá firmemente a este accionar.

“Si ella me dice que va a exhumar el cuerpo, yo no lo voy a permitir y si ponen una orden, yo voy a llamar a la prensa, me voy a ubicar en la tumba de mi hijo para que ella no lo toque”, puntualizó.