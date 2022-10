“Autonomía del padre para opinar”.

De esta forma fue titulada la carta al director enviada por el padre del presidente Gabriel Boric, Luis Javier Boric Scarpa, a El Mercurio tras una serie de reacciones por sus declaraciones sobre el congelamiento de un proyecto eólico en Magallanes.

“Soy el papá de…, lo cual no me inhibe a manifestar libremente mi opinión, en un país en que tenemos libertad de expresión”, manifestó el ingeniero químico, ex gerente de refinación y logística de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) y militante de la Democracia Cristiana (DC).

En ese sentido, manifestó: “Planteo respetuosamente temas en los que tengo competencia y hago una crítica constructiva en un tema específico”.

“Mi posición es irrestricta a que se cumplan las medidas medioambientales y que se compatibilicen con un desarrollo sustentable que no solo beneficiará a Magallanes, sino también a nuestro país y al planeta”, añadió.

Del mismo modo, apuntó a que “el Estado debe ayudar para que los proyectos de inversión se concreten y cumplan los estándares no sólo ambientales, sino también los efectos territoriales. Y, por supuesto, el gobierno del presidente tiene todo mi apoyo, lo que no implica que no pueda opinar como magallánico”.

Finalmente, la carta fue firmada como “Luis Javier Boric Scarpa, vecino de Punta Arenas y papá de tres maravillosos hijos“.

Proyecto de hidrógeno verde en Magallanes

Tras una serie de observaciones presentadas por la Seremi de Medio Ambiente, HIF Chile y Enel Green Power Chile retiraron del Sistema de Evaluación Ambiental el estudio de impacto del proyecto eólico Faro del Sur, iniciativa que propone instalar 65 aerogeneradores en Magallanes.

“Las observaciones de algunos organismos públicos en el proceso de evaluación del parque eólico sobrepasan el estándar habitual, dado que se entregaron todos los antecedentes exigidos por la normativa. A la luz de esas exigencias excepcionales es necesario entender qué requerimientos se pueden incorporar y cuáles definitivamente hacen inviables proyectos de este tipo en la región”, sostuvo la compañía.

Luis Javier sostuvo a través de Twitter que “me parecieron extrañas ciertas exigencias. Por ejemplo, el uso de las mejores tecnologías de combustión tanto para los vehículos pesados como livianos”.

Asimismo, indicó que “hay normas en Chile y eso es lo que debe cumplirse, no se justifica ir más allá de dicha normativa“.