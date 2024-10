Libelo contra Boric: El día en que Chile Vamos aseguró que acusar constitucionalmente a un Presidente era un “golpe a la democracia”

En octubre de 2021, tras la presentación de la acusación contra Piñera por las revelaciones de los Pandora Papers, los entonces ministro de Gobierno condenaron duramente la presentación del libelo acusatorio que fue liderada por el PC, FA y PS.

“Desde la bancada de Renovación Nacional vamos a acusar constitucionalmente al Presidente de la República“.

De esta forma, la jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, anunció que los parlamentarios de su partido presentarán una acusación constitucional contra el Presidente Gabriel Boric.

La justificación -de acuerdo a lo sostenido por Ossandón- de debe a que “la responsabilidad última del orden público es del Presidente, y pareciera que el Presidente de la República se siente muy cómodo detrás de la protección de la ministra Tohá“.

La última acusación constitucional contra un Presidente

El anuncio sorprendió a todas las bancadas del Congreso. Pero llamó la atención que también sorprendió a los otros partidos integrantes de Chile Vamos: Evópoli y la UDI.

¿Por qué tanta sorpresa? Distintos personeros de ambas colectividades anunciaron que se enteraron “por la prensa” del libelo acusatorio que presentaría RN, y criticaron la poca coordinación de dicho partido en el Congreso.

La última vez que se anunció -y posteriormente, se presentó- una acusación constitucional contra un Presidente de la República en ejercicio fue hace tres años. En octubre de 2021, distintas bancadas de la entonces oposición, lideradas por el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Socialista– presentaron el libelo acusatorio contra el entonces Presidente Sebastián Piñera.

Esta acción constitucional fue motivada por las revelaciones del denominado caso Pandora Papers, en el cual se reveló que la familia del Presidente Piñera y la del empresario Carlos Délano habían había cerrado un acuerdo de compraventa del proyecto minero Dominga en las Islas Vírgenes Británicas.

La dura condena de Chile Vamos a la acusación

De inmediato, los personeros del entonces Gobierno salieron a condenar duramente la situación. El vocero de Gobierno durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Bellolio, relizó un punto de prensa en compañía del entonces ministro Segpres, Juan José Ossa, y del subsecretario, Máximo Pavez.

Bellolio aseguró que “a lo que se le hace daño no es solamente a este Gobierno, es la institución de la Presidencia. Y esa puerta -el querer abrir que los presidentes no duran cuatro años– es un golpe durísimo que la democracia no puede aceptar, frente a una acusación que se basa en hechos que no son ciertos, que se basa simplemente en política porque estamos en campaña electoral, y porque no quieren permitirle a los chilenos que se haga un traspaso de mando republicano y democrático el 11 de marzo de 2022″.

“Este interés de esa izquierda radical que en el pasado ha promovido la violencia y que han estado en contra de acuerdos no nos extraña. Lo que sí esperamos es que los parlamentarios que creen en la democracia no se plieguen a generar este clima de inestabilidad y de no traspaso democrático“, sentenció el entonces vocero del Gobierno de Piñera.