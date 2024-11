“Les voy a contar una bomba”: Revelan lo que le dijo Monsalve a su jefe de gabinete por la denuncia en su contra

En su relato, Gabriel de la Fuente señaló que Monsalve les comunicó la situación el 10 de octubre, cinco días antes que se enteraran Boric y Tohá.

Este próximo martes se reanudará la audiencia de formalización contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien fue acusado por una exsubordinada de haberla violado.

Durante las últimas horas se han dado a conocer nuevos antecedentes sobre cómo se dio a conocer la situación dentro de La Moneda, situación que ha sido ampliamente criticada por la oposición.

En medio de los cuestionamientos, El Mercurio dio a conocer la declaración ante Fiscalía del exjefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente.

Monsalve y el día que le contó a sus asesores sobre la denuncia

Consultado sobre cómo y cuándo se enteró de la situación, relató que “fue a partir de Monsalve, él me contó (…) Esta conversación la tuve el 10 de octubre, en el despacho del subsecretario”.

Esto habría ocurrido cinco días antes del día en que el Presidente Gabriel Boric y la ministra Carolina Tohá declararon haber tomado conocimiento del hecho, luego que el director de la PDI le informara a Tohá sobre la denuncia interpuesta el 14 de octubre.

Del mismo modo, de la Fuente reveló en su declaración que ese 10 de octubre “me voy a su despacho y cita también a Gustavo Herrera (asesor y jefe directo de la víctima), y nos dice, con estas palabras ‘les voy a contar una bomba, algo grave‘”.

“Pensamos cualquier cosa, porque nunca había escuchado una expresión así de Monsalve; nos dice: ‘les voy a contar desde el principio, pasó algo con (denunciante)'”.

En ese momento, Gabriel de la Fuente aseguró que le hizo varias preguntas a Monsalve: “Si tuvo relaciones sexuales con ella, y me dice que no, que no tuvo; le pregunté cómo le constaba eso y dijo que no le constaba“.

También “cómo habían llegado ahí y me dice que no se acuerda; si lo habían hablado con ella y qué le había respondido, que tampoco se acordaba (…); de nada se acordaba“.