“Lamentamos que se haya distorsionado la realidad”: Asociaciones discrepan con denuncia contra director de la DT

Otras dos asociaciones que también estuvieron en la polémica reunión entregaron sus versiones sobre los hechos, señalando que lo dicho por la Antramef "no se ajusta a lo sucedido".

Este viernes se conoció la denuncia por Ley Karin contra el titular de la Dirección del Trabajo, Pablo Zenteno. Esto ocurre en días en que en el estamento, principal promotor de las buenas prácticas laborales, han ocurrido diversas desvinculaciones en una acción a nivel estatal.

Desde la Asociación Nacional de Trabajadores María Ester Feres (Antramef) calificaron estos despidos como una maniobra que iría en beneficio de personas “allegadas al Partido Comunista”.

“En la Dirección del Trabajo, un órgano que debería garantizar la protección de los derechos de los trabajadores, se han cometido atropellos contra los principios de justicia y equidad”, aseguran las y los miembros de dicha asociación.

El punto de inflexión ocurrió en una reunión fijada para abordar los despidos, donde no solo participó la Antramef, sino también la Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo de Chile (Anfutch) y de la Asociación de Funcionarios Profesionales (APU). En esa instancia surgió un intercambio entre Zenteno y la presidenta de la asociación, Jocelyn Moreno, el que desde la mencionada asociación denuncian como agresión verbal.

Según Moreno, el director de la DT “gritaba insistentemente mientras se levantaba de su silla ‘no voy a continuar con la reunión porque llevo tres días soportando que me tilde de dictador, desinformando y enviando correos con fake news'”.

Lee también: Insólita denuncia en la Dirección del Trabajo: Acusan a director de agredir verbalmente a presidenta de agrupación de trabajadores

Discrepancias entre organizaciones

Sin embargo, desde las otras asociaciones que también participaron de la instancia la visión del altercado es diferente.

Por un lado, mediante una comunicación compartida internamente en la APU, a la que CNN Chile pudo tener acceso, indica que lo planteado por la Antramef “no se ajustan a lo sucedido en la reunión”, lamentando que se haya “distorsionado la realidad de los acontecimientos”.

“Durante la exposición del director, la presidenta de Antramef solicita la palabra contraargumentando lo señalado por el director, quien en más de una oportunidad este solicita que lo deje finalizar, aclarándole finalmente que la decisión comunicada a cada uno/a de los/as funcionarios/as afectados/as era una decisión de Estado, y no un acto arbitrario”, señalan en el correo.

En tanto, por parte de la Anfuntch también discreparon con lo narrado por la Antramef, calificando incluso de “acusaciones injuriosas y falsas” la denuncia de esta.

“Como todos sabemos nuestro Servicio está viviendo momentos difíciles, tanto como organización como en lo humano, ello como producto del proceso de no renovación de contratas”, se lee en el comunicado. “Pero tales circunstancias no pueden ser utilizadas por una asociación nacida hace muy poco a la vida para organizar una verdadera cacería en contra de algunos/as dirigentes/as de Anfuntch mediante ‘funas’, incluyendo la colocación de carteles cual si fueran verdaderos delincuentes”.

A ello agregan que se suma lo proferido en contra de Zenteno, “con quien podremos o no estar en acuerdo con las distintas medidas que ha adoptado, se le tilde de ‘traidor’ y ‘dictador’, lo cual culmina en estos momentos con la petición de renuncia hecha pública en la prensa argumentando para ello la Ley Karin”.

“Es por eso que no podemos callar y decimos con firmeza que la acusación formulada públicamente por Antramef (…) es absolutamente falsa puesto que fue dicha dirigente quien en forma destemplada y a gritos no dejó exponer a nuestra contraparte sus argumentos”, añaden. “Lo decimos no porque nos lo contaron; lo decimos porque estuvimos presentes en esa reunión”.