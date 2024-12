La “terapia de shock” con la que José Antonio Kast busca recuperar las cárceles en Chile y la dura advertencia a las bandas de crimen organizado

Para el exparlamentario y excandidato presidencial, se debe aplicar una "terapia de shock" para recuperar las cárceles en el país. Esto en caso de llegar a la presidencia de Chile.

“Queremos reivindicar el uso de la fuerza por parte del Estado. Se perdió el respeto”.

Este es el análisis que el fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast realizó respecto a la situación de seguridad en Chile.

“Queremos usar los métodos que hemos aprendido afuera. Las cárceles de máxima seguridad deberán tener un perímetro asegurado por policía, Ejército, y la función interna, por Gendarmería. Y ese perímetro será infranqueable y con una cúpula de silencio sobre todo el recinto penitenciario”, comenzó diciendo en entrevista con El Mercurio.

En esa línea, Kast planteó que en caso de ser Presidente ordenará que en las cárceles “no haya pertenencias personales. No habrá comunicación con el exterior. Y para construir debemos sacar una ley express donde se diga que no nos vamos a detener si aparece un cántaro de un mochilero inca. Eso es radicalidad en el buen sentido de la palabra. Es no tenerle miedo a que a uno lo lleven a un tribunal penal internacional.

Pero no fue lo único y advirtió a los líderes de las bandas de crimen organizado: “Si nosotros llegamos al poder, los integrantes de las bandas de crimen organizado se van a ir presos a cárcel de máxima seguridad, con aislamiento total y de por vida”.