Kast ante llamado de RN a primarias: “Llegaremos a primera vuelta con un candidato propio, y ese candidato voy a ser yo”

El candidato presidencial del Partido Republicano se refirió a la proclamación de RN a la exalcaldesa de Providencia y dejó en claro: "Dimos la energía para ganarle a Guillier. Ahora, eso no va a ser así".

Este domingo, José Antonio Kast se refirió a la proclamación de Evelyn Matthei como candidata presidencial por Renovación Nacional (RN) durante el Consejo General del partido.

Sobre el panorama presidencial, el fundador del Partido Republicano, afirmó: “La izquierda va a perder con su 30%, alguien de derecha va a ganar de todas maneras“.

Consultado en el programa Mesa Central de Canal 13 sobre si la derecha tendría la misma ventaja en una eventual segunda vuelta frente a un candidato de centroizquierda, respondió sin titubeos: “Sí, y a mí me encantaría que fuera Michelle Bachelet, para que asuma sus culpas por habernos llevado al desastre que tenemos hoy. Creo que ella sería, para la izquierda, la mejor candidata, porque mantendría un paraguas que les permitiría obtener algunos diputados más”.

En ese sentido, añadió que una candidatura de Bachelet sería positiva para confrontar temas clave como la situación económica, educación, migración y crimen organizado en los debates de la primera vuelta.

Respecto a la proclamación de Matthei, Kast señaló que quedó claro el respaldo del Consejo General de RN y la Comisión Política del partido. Sin embargo, enfatizó que en el Partido Republicano “vamos a llegar a primera vuelta con un candidato propio, y ese candidato voy a ser yo”.

En cuanto a la posibilidad de cambiar de postura si existiera el riesgo de perder en primera vuelta o debilitar la opción de la derecha, Kast descartó ese escenario: “En primera vuelta no va a ganar nadie. A pesar de lo que dijeron en 2017, por ejemplo, si yo necesitaba experiencia, ahora la tengo. Me dijeron: ‘Si te bajas, Piñera gana en primera vuelta’. Y el resultado de Piñera fue del 36%, una votación baja. Nosotros obtuvimos casi el 8%, pero dimos la energía para ganarle a Guillier. Ahora, eso no va a ser así”.

Finalmente, Kast opinó sobre el gobierno actual, indicando que su entorno “se va a seguir deteriorando. Todas las semanas nos sorprenden con algo. Es impresionante; llegan a tartamudear cuando les preguntan por temas como el último escándalo relacionado con la senadora Isabel Allende y la ministra Maya Fernández”.