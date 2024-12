Joaquín Lavín: “Creer que Cathy Barriga es un peligro para la sociedad está fuera de toda lógica”

El exalcalde de Las Condes afirmó que, en un juicio justo, su nuera será absuelta. Además, aseguró que la exjefa municipal “no se llevó ningún peso para la casa”.

El 12 de noviembre, el 9° Juzgado de Garantía decretó prisión preventiva contra Cathy Barriga por los presuntos delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Durante su estadía en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, la exalcaldesa recibió una visita especial: Joaquín Lavín, figura clave en el mapa político chileno y un referente de la centroderecha.

Sin embargo, Lavín no asistió en su rol de político ni para abordar temas de contingencia; acudió como suegro y abuelo. En un punto de prensa se mostró visiblemente afectado por el complejo momento que enfrenta su familia. Al ser consultado en La Tercera, admitió: “Por supuesto que sí he estado afectado… Para nadie es indiferente o lo puede dejar insensible que una persona de tu familia esté viviendo esa situación”. Sobre la prisión preventiva de Barriga, sostuvo: “Creer que Cathy es un peligro para la sociedad está fuera de toda lógica”.

El momento de Cathy Barriga en la cárcel de San Miguel

El excandidato presidencial comentó que, pese a recibir consejos para evitar exponerse, decidió ir al penal sin realizar ningún “cálculo político”. “Me enrolé, hice la fila, llevé bebidas y sanguchitos, que es lo que se permite, y cumplí con todos los requisitos de rigor que significa entrar a una cárcel. Para mí lo importante era la señal para ella y para Joaquín. No la señal para la gente”, expresó Lavín.

Aunque admitió que las fechas navideñas complican el ánimo, destacó la personalidad de Barriga: “Ella es una mujer muy resiliente”. Según Lavín, Cathy ha participado en actividades como clases de zumba y elaboración de galletas. Sin embargo, comentó que los comentarios sobre su hijo y su diagnóstico de autismo han sido particularmente dolorosos para ella.

La visión de Joaquín Lavín sobre la prisión preventiva de Barriga

Si bien Lavín evitó profundizar en el proceso judicial, manifestó confianza en un desenlace favorable: “En un juicio justo, ella será absuelta”. Además, criticó la influencia de la opinión pública en casos mediatizados: “Se ha hecho una caricatura de ella que influye mucho en la opinión pública y los procesos judiciales. En Chile existe la presunción de inocencia, pero en el caso de Cathy, y de otros casos muy mediáticos, la presunción de inocencia vale cero”.

Sobre las acusaciones, Lavín defendió a Barriga argumentando que no hubo enriquecimiento personal: “Ella no se llevó ningún peso para la casa, eso está claro. El tema es que hay un déficit municipal”. Añadió que esta situación no es exclusiva de Maipú: “Eso nunca ha sido un delito, y las prácticas que se usan en esa municipalidad venían de mucho antes. Ella recibió la municipalidad con un déficit, muchos lo tienen, y deben buscar maneras de enfrentarlo”.

Respecto a su hijo, Joaquín Lavín León, y los rumores sobre un posible desafuero, señaló que, de llegar a esa instancia, “habrá que enfrentarlo”. Sin embargo, desestimó las especulaciones de que él habría ejercido como “alcalde en la sombra”. “La Cathy tiene una personalidad fuerte, no permitiría nunca un alcalde en la sombra, ni siquiera su marido”, afirmó.

Por ahora, el foco de Lavín está en apoyar a ambos: “Ahora me preocupo mucho más. Trato de hablar con Joaquín todos los días, y trataré de ir a ver a Cathy todas las veces que pueda”.