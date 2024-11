Senador Iván Flores (DC) crítica aparente “trato preferencial hacia Manuel Monsalve” tras acusación por violación

Aunque no afirmó directamente que haya una conspiración detrás de la acusación, el parlamentario expresó su preocupación por la falta de transparencia en la investigación secreta y sugirió que, si es necesario, se convoque a una sesión secreta para aclarar por qué Monsalve está recibiendo un "tratamiento especial".

El senador de la Democracia Cristiana (DC) Iván Flores criticó este domingo el trato que ha recibido el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acusando “desigualdad” en el manejo del caso en comparación a denuncias similares y sugiriendo la existencia de un tratamiento preferencial hacia las altas autoridades.

Cabe recordar que Monsalve fue denunciado por agresión sexual y violación por una asesora de la Subsecretaria del Interior, lo que ha provocado una profunda crisis en el Gobierno y cuestionamientos a la gestión de sus autoridades como el presidente Gabriel Boric y la ministra Carolina Tohá.

En ese contexto, Flores, quien junto a otros parlamentarios están considerando modificaciones al proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública a raíz de los hechos conocidos, sostuvo que “Monsalve está en su derecho a guardar silencio en una investigación tan delicada como esta, pero también tan extraña como esta”.

“Es curioso como la justicia enfrenta de manera distinta cuando se trata de una alta autoridad a cuando se trata de una persona común y corriente”, sostuvo en conversación con Meganoticias.

Al ser preguntado si percibe un trato desigual, Flores fue claro al afirmar: “sin ninguna duda”.

Sin embargo, enfatizó la necesidad de ser cauteloso y señaló que las autoridades de alto rango suelen ser blanco de acusaciones y especulaciones.

Sobre la posibilidad de la existencia de una conspiración detrás de la acusación, el senador aclaró que no lo afirma directamente, pero que la situación genera dudas sobre el trato diferencial.

“No sabemos lo que está pasando por cuanto a este trato diferenciado. Yo me imagino que no se trata de otorgar privilegios a nadie. La pregunta es ¿por qué está ocurriendo esto? Como la investigación es secreta, no tenemos acceso a aquello”, inquirió.

Finalmente, el parlamentario sugirió que, si es necesario, se debería convocar a una sesión secreta para esclarecer la situación y entender por qué Monsalve “está recibiendo un tratamiento especial”.