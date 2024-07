Hugo Gutiérrez denuncia “persecusión política” en contra de Daniel Jadue: “Menos mal que no hay pena de muerte preventiva”

El abogado y exdiputado comunista señaló que si existiera la pena de muerte preventiva "también se la habrían aplicado".

El exdiputado Hugo Gutiérrez acusó que existe una “persecución política” en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, luego de que un tribunal aceptara una solicitud para cautelar los bienes patrimoniales del jefe comunal.

Este jueves, el 3° Juzgado de Garantía accedió a la solicitud de los querellantes Best Quality y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de fijar medidas cautelares reales respecto al patrimonio del jefe comunal, avaluados en $549 millones.

“Menos mal que no hay pena de muerte preventiva”

En el marco de la concentración donde se presentó el “Comité por Justicia para Daniel Jadue”, Gutiérrez señaló que “estamos en presencia de una persecución política, a mí ya no me cabe dudas. (…). Menos mal que no hay una pena de muerte preventiva, porque, sino, también se la habrían aplicado”.

“Creo que hay que ya tener un poco de mesura por parte de esta jurisdicción chilena. Y cada día deposito más mi confianza en lo que pueda hacer la Corte, en concreto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la cautelar que hemos presentado”, agregó el abogado.

En la concentración también habló el exministro Jorge Arrate, quien afirmó que”hay una injusticia, una falta de equiparidad en el tratamiento. Estamos hablando de una persona que en su comuna tiene una hoja de servicio, de ejecución de proyectos, de nuevas ideas, que han transformado lo que es la gestión municipal en Chile”.