Huechuraba estrena primera flota de motos eléctricas para seguridad municipal con baterías intercambiables

La comuna incorporó vehículos de última generación para patrullaje preventivo, en una alianza público-privada con Copec Voltex. Las unidades operan con tecnología de intercambio de baterías en menos de 30 segundos y significan un ahorro de hasta tres veces menor que las motos a combustión.

La Municipalidad de Huechuraba presentó este jueves su nueva flota de motocicletas eléctricas destinadas al patrullaje de seguridad preventiva. Se trata de las primeras motos de este tipo que opera la comuna, convirtiéndose además en el municipio con la mayor cantidad de unidades Gogoro en funcionamiento en el país.

Tecnología de punta y alianza público-privada

Las motocicletas, modelo Gogoro Viva XL, funcionan con baterías intercambiables que permiten su reposición en menos de 30 segundos, garantizando disponibilidad continua sin tiempos de espera para recarga.

El sistema, operado por Copec Voltex, cuenta con 18 puntos de intercambio en la Región Metropolitana. Según explicó el alcalde Max Luksic, “esto es parte de nuestra estrategia de seguridad, incorporamos tecnología limpia y eficiente para cuidar a los vecinos con mejores herramientas”.

Las unidades serán utilizadas por el equipo de Seguridad Municipal para patrullar parques, plazas y sectores de alta circulación. Su operación silenciosa y cero emisiones facilita el monitoreo preventivo en espacios públicos, mientras que su alta maniobrabilidad permite una presencia más ágil en el territorio.

El contrato de servicio por 36 meses incluye la energía eléctrica, con un costo hasta tres veces menor al de motocicletas de seguridad que utilizan combustibles contaminantes, según detalló Francis David, gerente comercial de Copec Voltex. La iniciativa busca fortalecer la cobertura territorial y avanzar hacia un modelo de seguridad más eficiente y sustentable.