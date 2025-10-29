Hombre de 41 años es baleado en ambas piernas en Buin: Fiscalía ECOH investiga posible homicidio frustrado

La víctima recibió disparos en ambas piernas y fue trasladada al Hospital El Pino. Fiscalía indaga el ataque ocurrido cerca de una cancha de fútbol.

El martes 28 se reportó un presunto homicidio frustrado contra un hombre de 41 años en la comuna de Buin. Según los primeros antecedentes, la víctima fue baleada en ambas piernas cerca de una cancha de fútbol ubicada en un sector despoblado de la comuna.

Antecedentes del delito

El caso es investigado por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, que informó que el hecho ocurrió cerca de las 18:30 horas, dejando al afectado con lesiones leves. El hombre fue trasladado hasta el Hospital El Pino, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

Lee también: “Los detalles del asesinato del trabajador de servicentro que intentó separar una pelea en Pedro Aguirre Cerda”

De acuerdo con declaraciones del fiscal de la ECOH, Milbor Bugueño, la víctima habría estado dentro de un vehículo al momento del ataque:

“La víctima pudo haber estado dentro de un vehículo, baja, sale corriendo y le efectúan algunos disparos mientras huía del lugar”, detalló el fiscal.

@ECOH_FiscaliaRM se trasladó hasta Buin porque en un sector despoblado, junto a unas canchas de fútbol, un chileno, adulto, fue baleado en ambas piernas. Luego fue trasladado hasta el Hospital El Pino en donde se encuentra fuera de riesgo vital. pic.twitter.com/XOFOkViciH — ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) October 29, 2025

La víctima mantiene antecedentes policiales, aunque no registra órdenes vigentes. Por ahora, el Ministerio Público continúa investigando para dar con los responsables del ataque armado ocurrido en Buin.