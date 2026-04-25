U. de Chile vs U. Católica: A qué hora y dónde ver el Clásico Universitario

Este sábado 25 de abril la Universidad de Chile recibirá a la Universidad Católica en el Estadio Nacional.

Este sábado 25 de abril, Universidad de Chile y Universidad Católica se enfrentan en la edición 202 del tradicional Clásico Universitario del fútbol chileno.

Los azules, que ofician de local, llegan al compromiso ubicados en el octavo puesto de la Liga de Primera con 14 unidades, quedando momentáneamente fuera de la zona de clasificación a torneos internacionales.

En tanto, los cruzados se posicionan en el cuarto lugar de la tabla, con 17 puntos en 10 partidos jugados.

Hora y dónde ver el partido

El Clásico Universitario está programado para las 18:00 horas en el Estadio Nacional

El encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. Además, estará disponible por streaming a través de TNT Sports en HBO Max, para usuarios suscritos a la plataforma o con acceso habilitado mediante el paquete Premium del canal.