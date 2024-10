“Hay una ignorancia absoluta de la población”: Exgeneral Yáñez afirma que sistema de salud de Carabineros es “muy precario”

"Yo le agradezco a este gobierno. Por primera vez en la historia (...) se le entregaron 4.600 millones de pesos en el presupuesto institucional el año pasado para salud", comenzó diciendo Yáñez.

El exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez acudió al Congreso para participar de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

En ese marco, Yáñez -hoy de civil- abordó un aspecto desconocido del funcionamiento de la policía uniformada: su sistema de salud.

El exgeneral aseguró, además, que existe una “ignorancia absoluta” por parte de la ciudadanía respecto a cómo funciona el sistema de salud de las policías.

“La salud de Carabineros es autofinanciada, no tenemos acceso al GES, no tenemos acceso al común de las prestaciones que tienen el común de las personas. Aquí hay una ignorancia absoluta de la población y lo digo con respeto, creen que tenemos un gran sistema de salud y no es así. Es un sistema muy precario que lo autofinanciamos los propios carabineros”, aseguró.

En ese sentido, destaco que los dineros destinados por la administración de Gabriel Boric sirvieron “para contratar médicos porque no teníamos médicos, ni tens, ni asistentes para hacer funcionar nuestro hospital y atender a nuestros carabineros”.