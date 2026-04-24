Gonzalo Winter acusa al Gobierno de “secuestrar” la reconstrucción dentro de una “mega reforma tributaria”

El diputado del Frente Amplio cuestionó el proyecto impulsado por el Ejecutivo y aseguró que la mayor parte de la iniciativa no apunta a la emergencia por incendios. Además, planteó separar las medidas de ayuda y afirmó que podrían aprobarse “en una semana”.

El diputado del Frente Amplio Gonzalo Winter criticó este viernes en CNN Chile Radio el proyecto presentado por el Gobierno como “ley de reconstrucción”, al sostener que la iniciativa destina una parte menor de su contenido a las zonas afectadas por incendios y concentra el resto en cambios tributarios de mayor alcance.

Según planteó el parlamentario, de las 203 páginas del texto, solo nueve estarían enfocadas en medidas ligadas a la reconstrucción. En esa línea, afirmó que “lo que está haciendo el Gobierno es secuestrar la reconstrucción dentro de una mega reforma tributaria que a ellos les interesa y que no tiene nada que ver”.

Winter sostuvo que el Ejecutivo debería dividir la propuesta y enviar por separado las normas vinculadas a la emergencia. “Le propongo al ministro que copie toda la parte que tiene que ver con ayudar a las zonas afectadas por el incendio, lo ponga en otro documento y lo presente como proyecto de ley”, señaló.

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Además, aseguró que existiría disposición política para tramitar rápidamente ese apartado. “Yo le garantizo que el Frente Amplio va a sesionar día y noche, sábado, domingo y feriado, para sacar eso en una semana”, agregó.

La reforma tributaria “es un traspaso directo y certero al 1% más rico”

Durante la entrevista, el legislador también cuestionó el fondo de la iniciativa económica del Gobierno, especialmente la rebaja del impuesto corporativo y la reintegración total del sistema tributario.

A juicio de Winter, esos cambios implicarían menores ingresos fiscales y beneficiarían principalmente a los sectores de mayores ingresos. “Es un traspaso directo y certero calculable del fisco al bolsillo del 1% más rico del país”, afirmó.

#CNNChileRadio | Gonzalo Winter, diputado (FA) sobre “Proyecto de Reconstrucción”: “Casi todo el proyecto (…) es una inyección directa al 1% más rico del país, incluyendo a los ministros de Estado. Dicen que es necesario que ellos se enriquezcan porque eventualmente algún día… pic.twitter.com/BLTdx8DNsu — CNN Chile (@CNNChile) April 24, 2026

El diputado también puso en duda las proyecciones de crecimiento económico asociadas al proyecto, al señalar que los efectos positivos prometidos por el Ejecutivo serían inciertos y de largo plazo.

“Es un desmantelamiento del Estado”

En otro pasaje de la conversación, Winter aseguró que la propuesta representa una reducción del rol estatal en áreas clave.

“Esta mega reforma tributaria es un desmantelamiento del Estado”, sostuvo, junto con defender que el aparato público debe mantener capacidad para impulsar desarrollo, seguridad y políticas sociales.

Finalmente, el parlamentario remarcó que comparte la necesidad de mejorar las condiciones para invertir en Chile, aunque insistió en que ello debe hacerse con incentivos focalizados y sin debilitar la recaudación fiscal.