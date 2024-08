“Situaciones impropias”: Gobierno critica petición del PC para perfeccionar reglamento de visitas de Jadue

Lautaro Carmona le solicitó al subsecretario Jaime Gajardo, quien también es militante comunista, si había posibilidad de avanzar en mejorar las condiciones de visita que tiene Daniel Jadue en prisión preventiva. “No hay ninguna excepción para esto”, afirmó el ministro Cordero.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, criticó la petición que surgió desde la presidencia del Partido Comunista (PC) para perfeccionar el reglamento de visitas que rige para Daniel Jadue, quien está en prisión preventiva tras ser formalizado por el denominado Caso Farmacias Populares.

¿Qué pasó?

Ayer, en entrevista con Radio Nuevo Mundo, el presidente del PC, Lautaro Carmona, dio a conocer que habló con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo -y militante comunista-, para pedirle avanzar en dicho tema.

“Las visitas son dos veces a la semana, de 14:00 a 17:00; cinco personas como máximo, si uno de los cinco no va, te quedas con cuatro. Todo lo que sea lo más drástico, no lo comprendo”, sostuvo.

En concreto, Carmona indicó que, como colectividad, le pidieron a Gajardo, “que conocemos mucho, porque es de nuestra militancia, por qué no se afina un reglamento que sea para todos por igual”.

En esa línea, el timonel comunista comentó que no están pidiendo privilegios para Jadue, “pero para todos por igual no es bueno esto, no le hace bien, es casi abusar de la condición de ‘aquí está la Justicia’ y aplastar la contraparte. Y eso me preocupa mucho”.

Reacción del Gobierno

Este lunes, se le consultó tanto a Gajardo, como al ministro Cordero, por la situación.

En primera instancia, el subsecretario dijo a La Tercera que, ante la petición de Carmona, “existen protocolos establecidos, que rigen para todos los internos, los cuales son determinados y aplicados por Gendarmería”.

Luego, el secretario de Estado sostuvo que “frente a esa inquietud simplemente se ha dicho la regulación que existe para efectos del régimen de visitas es el que está reglamentado”, por lo que, “no hay ninguna razón para tener reglas excepcionales y las reglas son las que son”.

“Usted me comprenderá que cuando una autoridad pública está en funciones, exponerlo a ese tipo de requerimientos u opiniones generan situaciones impropias”, agregó.

De este modo, Cordero reiteró que el subsecretario “ha sido muy claro cuál es la regulación vigente” y cuál es la regulación que se tiene que aplicar, ante lo cual, “no hay ninguna excepción para esto”.

Al respecto, se le preguntó si este tipo de intercambios políticos son comunes. “No es común y a mí me parece que la respuesta del subsecretario Gajardo ha sido impecable”, sentenció.