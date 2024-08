Partido Comunista le pidió al gobierno avanzar en un reglamento para mejorar visitas a Jadue y esposa logra apoyo de ministra de Lula

Lautaro Carmona también reveló que la esposa de Daniel Jadue, Anjuli Tostes, se reunió con la ministra de Ciencias del gobierno de Lula, para pedirle apoyo a la causa del alcalde de Recoleta.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona reveló que han tenido conversaciones con personeros de gobierno para mejorar el reglamento de visitas que rige a Daniel Jadue.

Carmona, en diálogo con Radio Nuevo Mundo -vinculada al PC- aseguró que hablaron con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, militante del partido, para pedirle avanzar en dicho tema.

“Las visitas son dos veces a la semana, de 14.00 a 17.00; cinco personas como máximo, si uno de los cinco no va, te quedas con cuatro. Todo lo que sea lo más drástico, no lo comprendo”, afirmó Carmona.

El timonel del PC agregó: “Le hemos pedido al propio subsecretario de Justicia, que conocemos mucho, porque es de nuestra militancia, por qué no se afina un reglamento que sea para todos por igual”.

En esa línea Carmona juró que “no estamos pidiendo privilegios para Daniel. Pero para todos por igual no es bueno esto, no le hace bien, es casi abusar de la condición de ‘aquí está la Justicia’ y aplastar la contraparte. Y eso me preocupa mucho”.

Esposa de Jadue consigue apoyo de gobierno de Lula

En paralelo, Carmona también reveló que la esposa de Daniel Jadue, Anjuli Tostes, se reunió con la ministra de Ciencias del gobierno de Lula, para pedirle apoyo a la causa del alcalde de Recoleta.

De hecho, la misma ministra del Presidente Lula lo comunicó en su cuenta de Twitter: “En reunión con la compañera Anjuli Tostes, le expresé mi total solidaridad con el Partido Comunista de Chile y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue”.