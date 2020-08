El Gobierno cerró la puerta a la posibilidad de que las personas con COVID-19 puedan votar en el plebiscito del 25 de octubre.

Esta jornada, tanto el ministro de Salud, Enrique Paris, como el presidente Sebastián Piñera, se refirieron al tema y descartaron que se puedan tomar medidas a sólo dos meses de la votación.

El primero en comentar la problemática fue el titular del Minsal en el balance del coronavirus de este viernes. Una de las posibilidades era que ese día se levantara la obligación de cuarentena para los contagiados. Consultado sobre esa opción, Paris explicó que “estando en cuarentena es como tener una neumonía, un sarampión, estar recién operado de apendicitis, por lo tanto el paciente debe estar en su casa, en reposo, está con licencia médica“.

“No nos parece correcto que desgraciadamente pudieran salir a votar, a no ser que, como lo han propuesto algunas entidades, exista voto a domicilio. Para eso hay que promulgar una ley y obviamente no me corresponde a mí opinar sobre ese punto“, agregó.

Sin embargo, el día anterior el ministro del Interior, Víctor Pérez, ya había adelantado que era “absolutamente inviable” modificar la legislación para facilitar el voto de pacientes con COVID-19, lo que fue reafirmado por Piñera este viernes.

Desde la Región de Tarapacá, el mandatario argumentó que “tenemos dos valores que se contraponen. Por una parte, la Constitución establece el derecho a votar, pero también establece el derecho a la salud, y en este caso esos dos valores entran en confrontación. El Gobierno ha dicho que lo primero es la salud”.

El jefe de Estado dijo que “vamos a trabajar para modificar nuestro sistema electoral y que permita que casos como el que estamos enfrentando hoy día, como el COVID, encuentren un camino de participación”. Sin embargo, descartó que eso se pueda hacer a menos de 60 días de la realización del plebiscito, ya que “en el acuerdo y en la reforma constitucional no se permiten reformas constitucionales durante este período“.

Por último, el mandatario destacó que “el Gobierno no es neutral con respecto a este plebiscito: tenemos dos compromisos fuertes y claros”, los que serían contribuir a realizar un plebiscito transparente, participativo, informado y seguro; y realizar “todos los esfuerzos para que nuestra Constitución respete y proteja valores esenciales”.

“Espero que el 25 de octubre demos un paso adelante hacia un Chile que tenga una Constitución que la reconozcan y la respetemos todos y cada uno de nuestros compatriotas”, manifestó.

Así, Piñera mantiene su postura al no hacer pública su preferencia, como había sido la intención por la timonel de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien afirmó el fin de semana que “me encantaría que dijera que está por el Rechazo”. “No es que él deba hacerlo, pero sí me gustaría que diese su opinión”, afirmó la senadora.