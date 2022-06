El ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, puso en entredicho el avance del programa de Gobierno del presidente Gabriel Boric si continúa rigiendo la Constitución actual.

En entrevista con El Mercurio, el secretario de Estado también analizó los primeros meses del instalación del Ejecutivo, donde aseguró que “sin temor a equivocarme, nuestro comienzo ha sido uno de los más acontecidos en las últimas décadas. Hemos sacado valiosos aprendizajes y no nos ha dominado la inacción”.

Lee también: Ministra Siches y proceso constituyente: “Esta agenda transformadora no se acaba tampoco solo con el Plebiscito”

“El Gobierno ha ocupado todas las herramientas de gestión para resguardar la seguridad y, también, resolver problemas de largo plazo. Hoy, con directrices más claras cómo balancear la gestión de contingencias y los cambios de nuestro programa, estamos más adaptados”, añadió.

Ante los problemas de seguridad que hoy vive el país, el ministro señaló que “todo Gobierno sabe que no existen soluciones fáciles para la delincuencia. El ex presidente Piñera prometió que se iba a acabar la fiesta a los delincuentes y eso no ha ocurrido”.

“Hay una unanimidad completa en que la seguridad hay que afrontarla como tema de fondo, en el corto plazo. Sobre eso no he visto una voz disonante dentro de la coalición”, explicó.

Sobre la controversia en el gabinete del Gobierno, por la discusión de la existencia de presos políticos en el país, Jackson recalcó en que eso “ya fue despejado”. “Absolutamente. En Chile no existe personas privadas de libertad por la forma en que opinan, ni por su pensamiento. Si tenemos muchos problemas asociados a conflictos políticos que exigen persecución penal, cuando hay delito, y un tratamiento político”.

Respecto a las quejas que existen desde el Partido Socialista al Ejecutivo, sobre que el Gobierno cede ante el Partido Comunista, el ministro Jackson enfatizó en que “siempre deberán encontrar un equilibrio para mantener a su base alineada con los proyectos de cambio y, además, buscar votos fuera de esa coalición”.

“En todos los proyectos, el Ejecutivo tiene que hacer distintos tipos de concesiones; no veo como una derrota, es parte del diálogo cuando tienes minoría en ambas cámaras”, agregó.

Frente al plebiscito de salida para aprobar o rechazar la nueva Constitución, el jefe de la cartera recalcó en que “las opciones que están son dos y ambas abren una discusión que será del día después, en la que por deber de prescindencia, el Gobierno no debiera anticipar”.

Lee también: Partido Republicano no descarta acudir al TC ante proyecto alternativo de Ley de Indulto

“Cualquier observador independiente podrá ver la actual y la nueva Constitución y preguntarse con qué marco es más factible realizar nuestro programa de Gobierno. Por tanto, cuando yo dije en su momento que hay cosas de nuestro programa que no se podrían ejecutar con la Constitución actual, es porque hay un precedente que ocurrió en el segundo Gobierno de Bachelet”, dijo.

En caso que ganara el rechazo al proyecto de nueva Carta Magna, afirmó que “tendremos que revisar cuáles son los mejores mecanismos para llevar adelante nuestro programa, pero muchas de esas reformas, con el marco constitucional actual, no se podrían llevar adelante“.