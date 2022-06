Esta jornada, y en entrevista con Mesa Central de Canal 13, la ministra del Interior, Izkia Siches, se refirió a la situación de violencia que se vive en la macrozona sur.

En esa línea, la secretaria de Estado señaló que “tenemos hechos de violencia que creo que es de consenso de todas las fuerzas políticas que hay que erradicar”.

Asimismo, sinceró que faltaban elementos en su coalición “para estar en todos estar la misma página de que enfrentábamos materias de seguridad con lo que vimos en el estado de excepción”.

Sobre lo mismo, agregó que: “Tenemos que caracterizar los distintos grupos que operan en la zona. Algunos son claramente delictuales, algunos que tienen acciones delictuales como fuentes de financiamiento y otros que tienen reivindicaciones políticas puras y están más ajenos a aquellos fenómenos delictuales”.

También destacó la importancia del Plan Buen Vivir, impulsado por el Gobierno. “Pretende dos cosas: hacernos cargo de los problemas de fondo y en paralelo hacernos cargo de los síntomas de la violencia que existe en la actualidad”, expresó.

Plebiscito de salida

Este sábado, los partidos de Chile Vamos definieron su postura respecto al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. En ese sentido, hicieron un llamado a rechazar el texto de la nueva Constitución, aunque se inclinaron por abrir un nuevo proceso constitucional.

Consultada sobre aquello, la ministra Siches sostuvo que: “Tienen en ellos el peso de la prueba, porque hay antecedentes que no dan tanta claridad para la ciudadanía, yo también como ciudadana espero realmente que eso ocurra, y porque esta agenda transformadora no se acaba tampoco solo con el Plebiscito: hay leyes, procedimientos, y yo creo que la gente en sus casas espera que nos pongamos de acuerdo. Me imagino que tú y yo queremos vivir en un país próspero, es paz, con derechos sociales, cómo lo hacemos para que esto sea tranquilo y lo menos lleno de conflictos posible”.