El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se refirió a los avances en la investigación por el robo de los 23 computadores desde el edificio ministerial.

En conversación con Chilevisión, el secretario de Estado aclaró que “espero que se llegue a fondo, a que todos los responsables que suplantaron mi identidad para realizar un robo puedan ser llevados a la justicia y puedan pagar las penas que corresponden“.

Tras ser consultado por las primeras afirmaciones realizadas en torno a las sospechas que giraban en torno al delito y a la supuesta “señal política” que existía detrás del incidente, Jackson comentó: “Las sospechas estaban y a todos nos parecía sospechoso“.

“Lo prudente es decir que hasta ahora la investigación lo que tiene es un delito común y que se están investigando los móviles”, agregó.

La permanencia de Jackson en el Gobierno

Luego que desde la Unión Demócrata Independiente (UDI) señalaran que no continuarán participando de las conversaciones que mantenían con el Gobierno en torno a la reforma de pensiones sin que el ministro de Desarrollo Social dejara su cargo, Jackson fue enfático en aclarar que eso “es algo que el presidente tiene que evaluar, y es algo que no me corresponde a mí”.

En la misma línea, indicó que “el presidente sabe que cuenta con mi disposición de colaborar donde él quiera, no es como que uno esté aferrado a un cargo”.

“Siempre, por definición, están a disposición de que el presidente elija a una u otra persona para colaborar con todas las consideraciones que estime. Por lo tanto, yo no soy la excepción a eso. Y él es el que define, finalmente. Yo estoy para colaborar con el proyecto desde donde sea“, aclaró