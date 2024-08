Gerente de Enel: “Si no nos llaman los clientes, no tenemos la posibilidad de saber que están sin suministro”

El representante de Enel, Víctor Tavera, planteó que este es el único mecanismo que tienen para llevar el registro de las interrupciones en el suministro eléctrico, ya que no cuentan con dispositivos que realicen esta medición en caso de una emergencia.

Tras los estragos causados por el reciente sistema frontal, que hasta la fecha ha dejado a cientos de clientes sin suministro eléctrico a lo largo del país, el general de Enel Distribución, Víctor Tavera, se refirió a esta problemática, señalando que no cuentan con la tecnología suficiente para enfrentar estos casos.

En ese contexto, destacó la importancia de que los clientes se contacten con la sucursal, ya que han hecho un esfuerzo por proporcionar información, realizar reparaciones y, en casos más graves, reconstruir las líneas afectadas por la caída de árboles debido a las intensas rachas de viento.

“En terreno pasan muchas cosas, es dinámico, por tanto, a veces cambian las prioridades”, sostuvo el representante de Enel.

Consultado en una entrevista en el noticiero 24 Horas sobre cómo la empresa implementa sus protocolos de emergencia durante jornadas de intensas lluvias, respondió: “Si no nos llaman los clientes, no tenemos la posibilidad de saber que están sin suministro” y agregó: “La situación funciona así porque no tenemos dispositivos que realicen la medición y que entreguen esa información de manera remota”.

En esa misma línea, comentó que esta discusión se tuvo en 2018 y que, en el presente, el foco es asegurarse de que hasta el último cliente recupere su suministro eléctrico.