Boric ad portas de 51 años del golpe: “No dejaremos de recordar a quienes no están, porque gracias a ellos estamos”

Durante la inauguración del Camino de la Memoria, el mandatario subrayó la importancia de proyectos que preserven la memoria histórica. Afirmó que "el Estado siempre ha llegado tarde, pero no puede usar eso como excusa para no llegar".

En el marco de la conmemoración de los 51 años del golpe de Estado, el Presidente Gabriel Boric encabezó la inauguración del Camino de la Memoria, un nuevo sitio en el Parque Estadio Nacional diseñado para recordar el recorrido que vivieron prisioneros y víctimas de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.

Durante la inauguración, Boric subrayó la importancia de preservar proyectos que mantengan viva la memoria de los eventos ocurridos tras el golpe de Estado.

“El Estado siempre ha llegado tarde, pero no puede utilizar aquello como excusa para no llegar, y esa es la deuda que estamos intentando cumplir”, declaró Boric.

El Presidente Boric también señaló que el recorrido del Camino de la Memoria está “atravesado por una grieta que simboliza la cicatriz viva en la historia de Chile”. Enfatizó que este proyecto no busca promover el odio ni dar vuelta a la página, sino recordar para evitar que tales eventos se repitan.

“El recorrido que estamos inaugurando está atravesado por una grieta que simboliza la cicatriz viva en la historia de Chile. Algunos pretenden o les gustaría que no exista, algunos pretenderían olvidarla. Nosotros queremos que se muestre, no como un motivo de odiosidad, no se trata de dar vuelta la página, como permanentemente insisten algunos, sino de recordar para que no vuelva a pasar, la democracia en todo el mundo está bajo amenaza, por eso es importante que nosotros la valoremos“, destacó.

En su mensaje final, el Presidente hizo un llamado a mantener viva la memoria histórica, subrayando que “la memoria no es patrimonio de un sector político, es patrimonio de un país”.

“No vamos a dejar de recordar a quienes no están porque nosotros estamos gracias a ellos“, sentenció.