Este martes se realizaron los funerales de los tres funcionarios de Carabineros que fueron asesinados en la comuna de Cañete durante la madrugada de este sábado.

En concreto, Carlos Cisterna y Sergio Arévalo fueron velados y enterrados en Lebu, mientras que Misael Vidal fue en la comuna de Curanilahue.

En la instancia realizada en Lebu estuvieron presentes las ministras del Interior, Carolina Tohá, y de Defensa, Maya Fernández, además del director general de la Policía de Investigaciones (PDI) Eduardo Cerna, y representantes de Carabineros.

En la instancia, Tohá se refirió a la ausencia de apoyo militar en la zona al momento de los hechos, enfatizando en la importancia de fortalecer y ajustar los protocolos de seguridad, tanto para resguardar a la comunidad como para proteger a las fuerzas del orden.

“Se ha trabajado mano a mano y se han logrado muchos avances en esta zona. Lo que pasó requiere un reforzamiento, va a requerir ajustar muchos protocolos porque no solo debemos darle seguridad a la comunidad, sino también a las fuerzas de orden”, agregó.

En cuanto a los avances en los operativos de búsqueda de los responsables del asesinato, la ministra informó que hasta el momento no se ha logrado capturar a los culpables y que no se puede afirmar un acercamiento significativo hasta que se logre su detención.

“Estamos más cerca porque se trabaja todos los días, se van descartando hipótesis, pero no nos sirve decir ‘estamos más cerca’ hasta que no los tengamos y todavía no los tenemos”, aseguró.

Mientras que al funeral realizado en Curanilahue asistió el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y el presidente de la República, Gabriel Boric.

Allí Yáñez destacó el apoyo y cariño de las personas hacia la institución, afirmando que esto refuerza el compromiso con la patria.

Además, aseguró que el crimen de los funcionarios representa un legado que motiva a Carabineros a “redoblar esfuerzos para capturar a los responsables” y afirmó que “no descansaremos, tenemos que hacer justicia por estos tres chilenos que entregaron su vida por estar donde la gente lo necesitaba”.

Al abordar el futuro de Carabineros para enfrentar la crisis de seguridad, Yáñez señaló que se “deben fortalecer las estrategias” de seguridad existentes, considerando el respaldo ciudadano hacia la institución.

Los hechos

La madrugada del sábado 27 de abril, el teniente Sebastián San Martín encontró en el pick-up de una camioneta blindada de la institución los cuerpos calcinados del sargento primero Carlos Cisternas y los cabos primero Sergio Arévalo y Misael Vidal.

Según Radio Bío-Bío, los funcionarios habrían sido embocados cuando se dirigían al domicilio de Carlos Antihuen para verificar el cumplimiento de las medidas cautelares que la justicia le decretó tras ser formalizado por infracción a las leyes de Armas y Drogas.

El camino hacia la casa de Antihuen era complicado y con escasa señal telefónica y de conexión a Internet, lo que pudo haber sido utilizado para evitar cualquier comunicación de las víctimas.

El medio citado también indicó que, cuando los carabineros se estaban trasladando en dirección al sur, por la ruta principal que une Cañete con Tirúa, se incorporaron por un camino interior; sin embargo, ahí se encontraron con un portón que les impidió continuar en su patrulla, momento en el que fueron emboscados.

Las víctimas habrían sido abatidas con disparos a la cara y al pecho, lo que sugiere una ejecución premeditada. En el lugar se encontraron casquillos balísticos y restos de sangre. Además, les fueron sustraídos chalecos antibalas, dos subametralladoras UZI y municiones.

Posteriormente, los atacantes habrían abordado y conducido la camioneta de los carabineros para luego dejarla cruzada en medio del camino, en el sector de Quilaco Bajo. Después, habrían cargado los cuerpos en el pick-up del vehículo, le prendieron fuego y efectuaron disparos en el lugar.

La noche del domingo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, dio a conocer en Tolerancia Cero, de CNN Chile, que las autopsias confirmaron que los policías fueron asesinados con armas de fuego, descartando la posibilidad de haber sido quemados vivos, como se especuló inicialmente.