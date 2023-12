El fiscal de la investigación de la arista Democracia Viva, Cristián Aguilar, solicitó a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) determinar la fecha en la que el presidente Gabriel Boric, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, se enteraron del caso.

La instrucción fue dada el pasado 1 de octubre y apunta a despejar, con base en las declaraciones prestadas en los medios de comunicación, la duda sobre el conocimiento de las autoridades en esta línea investigativa paralela en la causa.

La Fiscalía ya encargó a la PDI “realizar actuaciones conducentes” para conocer estos datos, según consignó La Tercera.

La decisión se dio en medio de las indagatorias por posible omisión de denuncia que desarrolla el Ministerio Público, luego de detectar que al interior del Ministerio de Vivienda se manejaba información sobre los convenios y algunas de sus irregularidades.

De esto da cuenta durante su declaración, la exseremi de Vivienda, Tatiana Rojas, quien el pasado 5 de octubre dio a conocer que el informe sobre el convenio se lo había entregado al ministro (Montes) antes que el caso fundaciones saliera a la luz pública.

Una teoría que parece estar respaldada por la declaración del exjefe de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado, quien el pasado 25 de octubre aseguró no haber recibido “consultas de otras autoridades diferentes del ministerio respecto de los hechos expuestos en la presente”.

Rojas como principal sospechosa

Sin embargo, la indagatoria que se realiza por una eventual omisión en la denuncia del hecho, se suma a otras aristas de la investigación, una que tiene como principal sospechosa a la exseremi de Vivienda.

Rojas, quien había declarado ante Fiscalía como testigo en octubre y se creía que era uno de los cómplices del hecho, actualmente se encuentra en calidad de imputada en la investigación. Así lo informó su abogado a través de un correo enviado al fiscal del caso.

La misiva aseguraba que “dado el cambio en la calidad bajo la cual declararía en esta oportunidad, es necesario tener previamente acceso a la carpeta investigativa y un tiempo prudente para revisarla”.

“Por lo anterior, le solicito se pueda reagendar la fecha de la declaración, reiterando nuestra disposición a realizar dicha diligencia, pero en una fecha en la que ya contemos con los antecedentes del caso”, indicó el correo.

Indagatorias de la PDI

El 17 de noviembre, la PDI envió un informe a Fiscalía en el que detallaban la información encontrada tras registrar el teléfono celular de Edson Dettoni, exsecretario general de Revolución Democrática (RD).

Uno de los antecedentes más relevantes es una conversación por WhasApp que Dettoni tuvo con la entonces subsecretaria Rojas.

Los mensajes inician el 7 de junio, nueve días antes de que estallara el escándalo.

“Subsecretaria, buenas tardes, ¿tendrás un minuto para hablar sobre el seremi de Antofagasta? Ayer tuvimos una reunión con él. Y quería confirmar contigo algunas cosas”, le escribió Dettoni ese miércoles.

Tatiana Rojas le respondió pasadas las 17:00 horas, mandándole un audio, que la PDI transcribió.

“Hola, Edson, dame un tiempo porque estoy también en una situación de aclarar el tema y no quiero contaminar las cosas, entonces déjame ver, yo no he podido hablar con el ministro todavía, entonces lo voy a ordenar en la interna y después los contacto a ustedes, estoy en permanente comunicación con el seremi sí”, indicó la exautoridad.

Tras esa respuesta, Dettoni le hace algunas preguntas sobre el caso, principalmente sobre la poca claridad que tenía la regularidad de los convenios suscritos y los montos involucrados.

Además, cuestionó la amistad entre Daniel Andrade y Carlos Contreras. Sin embargo, ella le contestó que la “amistad manifiesta es difícil de probar”.

Conclusiones de la PDI

“Se puede desprender que se trata de la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas Leiva y que el día 7 de junio ya habría estado en conocimiento de los convenios celebrados por el exseremi Carlos Contreras con la fundación Democracia Viva, en donde su director era Daniel Andrade”, sostuvo el informe de la PDI.

En tanto, Rojas no se presentó a declarar como imputada, luego de ser llamada el pasado 24 de noviembre.