Campillai arremete contra Flores: “Una vez más se pone del lado de los violadores de DD.HH., no tiene la más mínima empatía”

La mañana de este miércoles, la senadora Fabiola Campillai acusó a la diputada Camila Flores (RN) de “ponerse del lado de los violadores de Derechos Humanos” y de no tener “la más mínima empatía”.

Sus dichos se dan luego de que Flores cuestionara las pruebas presentadas durante el juicio en contra del ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, quien fue condenado a más de 12 años cárcel tras ser declarado autor del disparo de la bomba lacrimógena que dejó ciega a la senadora.

La diputada de oposición también visitó al otrora uniformado. “No voy a dejar solo al capitán Maturana, vamos a estar presentes, porque su caso realmente es una injusticia. Las pruebas que usaron en su contra eran tan poco serias e infundadas, pero lo terminaron condenando igual”, sostuvo.

¿Qué dijo Campillai?

En redes sociales, Campillai señaló que Flores con sus declaraciones “demuestra una vez más que decide ponerse del lado de los violadores de Derechos Humanos. Lamento que nuevamente una diputada de Renovación Nacional no tenga la más mínima empatía ni decencia para el trato con una de sus colegas en el Congreso Nacional”.

“La diputada pretende solidarizar con quien me disparó a los ojos y por dichos hechos fue condenado a más de 12 años de prisión, luego de una investigación de más de dos años y un juicio oral que se extendió más de dos meses. Considerar injusta esta sentencia y cuestionar la prueba (…) no solo es una afrenta contra mí, sino contra todo el Poder Judicial”, agregó.

Finalmente, afirmó que no la deja de sorprender “la miseria” a la que pueden llegar algunos políticos en tiempos de campaña. “Entendemos que su esposo es candidato a consejero regional y que buscan desviar la atención de la corrupción que afecta a su familia. Sin embargo, le insto a mantener la dignidad y honorabilidad que el cargo exige”.

🔴 Comparto con ustedes comunicado en respuesta a cuestionamientos de la diputada Flores sobre mi caso. — Fabiola Campillai Senadora (@DignidadFabiola) August 21, 2024

Enviada a Comisión de Ética

Este martes, la diputada Carmen Hertz (PC) envió a su par de RN a la Comisión de Ética de la Cámara debido a sus dichos. “Su visita al criminal que mutiló y cegó a la senadora constituyen infracciones lesivas a sus deberes y al orden nacional e internacional de los derechos fundamentales de las personas, al amparar y respaldar a un victimario condenado”.

La parlamentaria aludida no tardó en responder a través de X, asegurando que no cederá “ni un milímetro a las amenazas y presiones de la ultraizquierda. Basta de politizar la justicia y los derechos humanos, que valen para todos, incluidos Carabineros como el Capitán Maturana. Tus acciones no me intimidan, al contrario, me indican que mi camino es el correcto”.