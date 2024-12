Expresidente del CPLT destapa la “amenaza” que recibió de Maite Orsini en 2023: “No tiene concepto de límites”

El expresidente del Consejo para la Transparencia reveló un episodio en el que la parlamentaria del Frente Amplio lo llamó para "ejercer acciones" contra él: "Obviamente es una amenaza. Pero en este caso, una amenaza muy fallida", apuntó.

La diputada del Frente Amplio Maite Orsini volvió las últimas semanas del año a la palestra, nuevamente por intentos de injerencia judicial relacionados con su expareja, Jorge Valdivia.

La parlamentaria enfrenta una nueva polémica, luego que recientemente se revelase que habría amenazado con acciones legales al expresidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia.

Este hecho, sumado a otros episodios recientes, ha intensificado las críticas hacia su desempeño y motivó a su partido a citarla al Tribunal Supremo.

¿Qué pasó?

Leturia, en declaraciones al matinal de CHV, Contigo en la Mañana, relató cómo en 2023, tras criticar a Orsini por haber intercedido a favor de Jorge Valdivia durante su detención en un control de identidad, recibió una llamada de la diputada.

Orsini le habría comunicado que sus abogados “procederían con una querella” si él no se disculpaba públicamente en un plazo de 24 horas.

Leturia, según comunicó a Las Últimas Noticias, consideró esta acción como una amenaza sin fundamento jurídico y la calificó de un exceso en su rol como parlamentaria. Además, cuestionó su capacidad para distinguir los límites de su cargo: “Maite Orsini tiene un problema de roles y de límites, de no saber qué cosas se pueden hacer. No tiene concepto de límites, del poder y de su posición en el mundo“.

“Si te llama una autoridad y te dice: ‘Mis abogados, en plural, van a proceder con una querella que es para meter preso a alguien y te dicen que tienes 24 horas para que hagas esto, esto y esto, me pidas perdón públicamente y no lo haces, voy a ejercer acciones contra ti’, obviamente es una amenaza. Pero en este caso, una amenaza muy fallida porque yo también soy abogado y sé perfectamente que esa amenaza no tenía ningún asidero. Maite Orsini se excedió como diputada”, agregó luego.

“Intervenciones” fuera de la Cámara y tensión con el FA

El testimonio de Leturia surge en medio de otra controversia que involucra a Orsini: los mensajes que envió a la fiscal Lorena Parra, encargada del caso de presunta violación contra Jorge Valdivia, para advertirle sobre la posible filtración de información a la prensa. Este episodio, conocido a través de un reportaje de T13, es la tercera vez que la diputada se ve envuelta en una situación de este tipo.

En 2023, Orsini había llamado a Carabineros para intervenir en favor de Valdivia, en ese entonces su pareja, tras su detención.

La acumulación de estos hechos llevó al Frente Amplio a tomar medidas. Andrés Couble, secretario general del partido, anunció que Orsini será llevada al Tribunal Supremo para explicar sus acciones.

“Los hechos conocidos trascienden el ámbito estrictamente personal y se abren dudas respecto al rol que ha jugado como diputada. Nos preocupa cualquier acción que pueda poner en riesgo las garantías para las víctimas”, declaró Couble.

El Gobierno también reaccionó a la situación. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, hizo un llamado a la responsabilidad en el ejercicio de las funciones públicas: “Es fundamental el correcto desempeño de los cargos que ocupamos“.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, calificó como “muy reprochable” la actuación de Orsini, señalando que había intervenido “más allá de lo prudente” en un caso donde tenía un evidente interés personal.