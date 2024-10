Exfiscal Gajardo acusa una “operación coordinada” entre exfiscal Guerra, Chadwick y Hermosilla para sepultar el caso Penta

En los nuevos chats filtrados se aludía tanto a Gajardo como al entonces fiscal Norambuena, quienes fueron los que iniciaron la investigación por el financiamiento político ilegal de Penta. En los mensajes, Hermosilla y Guerra coordinaban formas de desprestigiarlos tras su renuncia por desacuerdos con el Ministerio Público.

Este viernes, el exfiscal Carlos Gajardo acusó la existencia de una “operación coordinada” entre el exfiscal Manuel Guerra, el abogado Luis Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick para darle una salida al llamado Caso Penta.

Sus dichos se dieron luego de que un reportaje de The Clinic revelara una serie de conversaciones entre Guerra—quien estaba a cargo de la indagatoria del caso Penta— y Hermosilla, quien a su vez realizó gestiones por este caso con el exministro del Interior.

En varios de los chats se aludía tanto a Gajardo como al también entonces fiscal Pablo Norambuena. Ambos fueron los que iniciaron la investigación por el financiamiento político ilegal de Penta y descubrieron el mecanismo de las boletas falsas.

Los dos renunciaron en 2018 al Ministerio Público por desacuerdos en la forma de llevar distintas causas, en concreto luego de que Guerra sellara un acuerdo que le evitó el juicio oral al senador Iván Moreira por el caso Penta tras el pago de $34 millones (lee la noticia aquí).

¿Qué dijo el fiscal Gajardo?

El exfiscal Carlos Gajardo se refirió a estos nuevos antecedentes en sus redes sociales, donde acusó una “operación coordinada” entre los tres aludidos para sacarlos a él junto al fiscal Pablo Norambuena del caso Penta.

“Los chats que se han conocido dan cuenta de una operación coordinada entre el fiscal Manuel Guerra, Andres Chadwick y Luis Hermosilla para sacarnos junto al Fiscal Norambuena del Caso Penta y ponerle punto final a las investigaciones políticas”, escribió.

Los chats filtrados

The Clinic filtró diversas conversaciones sostenidas entre Hermosilla y Guerra, algunas cuando ya se anticipaba la renuncia de Gajardo y Normabuena y otras una vez que se concretó. En los mensajes coordinaban formas de desprestigiarlos y enfrentarlos comunicacionalmente.

“Hay que escribir la historia, si no lo harán ellos y quedarán como héroes que no son”, “no los pescará nadie”, “su carta es penca” y “lo importante mi amigo es que ya no estarán más”, fueron solo algunos de los intercambios. Lee los mensajes:

16 de enero de 2018

Hermosilla: Hola Manuel.

Hermosilla: Verdad que Gajardo amenaza con renunciar?

Guerra: Hola. No me ha dicho eso pero si lo hace gustoso se la aceptaré.

Guerra: Me pidió reunión y veremos que plantea.

Guerra: Puede que vaya y plantee su salida del caso pero si hacen eso, se los rechazaré. Nosotros una institución jerarquizada en la cual no procede la objeción de conciencia y si no les gusta deben irse de la institución

19 de enero de 2018

Guerra: Se fueron.

Hermosilla: Esperaron que se fuera el Papa.

Hermosilla: Hay que escribir la Historia: sino lo harán ellos y quedarán como héroes que no son.

Hermosilla: Hay que ganar la batalla comunicacional que viene.

Guerra: Para 10 weones de la élite.

Hermosilla: Lo que te digo es que sería muy injusto que ellos escribieran la Historia.

Guerra: No los pescara nadie.

Guerra: Su carta además es penca.

Hermosilla: Me han llegado muy buenos comentarios periodísticos de tu intervención frente a la prensa.

Guerra: indiferencia.

Hermosilla: Me estoy consiguiendo el link.

Guerra: Jajaja.

Guerra: Eso es lo que es.

Guerra: Una caricatura.

Hermosilla: Un falso santon.

20 de enero de 2018 (se hizo público que Gajardo y Norambuena se irían del Ministerio Público tras recibir un bono, herramienta que quiso utilizar Guerra para enfrentarlos).

Guerra: Quedarán como cara de raja.

Hermosilla: Obligarlos comunicacionalmente (a renunciar).

Guerra: Está bajando su relevancia.

Guerra: La decisión es bajarles el perfil.

Guerra: Lo que si haremos es filtrar sus resultados ya que están inflados.

Hermosilla: Son trending tópicos.

Guerra: Irán bajando Lucho.

Hermosilla: Y darle como caja al bono.

Guerra: La indiferencia es lo mejor con ellos.

Hermosilla: Y que van a recibir Dos meses de sueldo sin trabajar.

Guerra: Bono y ejemplos de casos inflados en que aplicaron suspensiones.

Guerra: Trabajarán en otras cosas.

Hermosilla: Eso es lo que te quiero transmitir.

Hermosilla: Desnudar a estos Santones.

24 de enero de 2018 (siguen hablando de estrategias de desprestigio contra Gajardo y Norambuena. “Lo importante mi amigo es que ya no estarán más y yo tengo la tranquilidad y satisfacción de haber logrado eso” dice Hermosilla en un mensaje ese verano)

Hermosilla: Hay una asistente de CG (Carlos Gajardo) que retwittea todo lo que él publica.

Guerra: Lo sé.

Guerra: Ya saldrán todas esas personas.

Guerra: Las causas Vip ya se las quite y están en mi poder.

Hermosilla: Suerte!!

Guerra: Así que todo a salvo.

Hermosilla: Me alegro.

Guerra: Asignadas a mi.

Hermosilla: Ok.