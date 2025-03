Desde su relación con una menor de edad a huir tras un choque: Las polémicas protagonizadas por Miguel “Negro” Piñera

Conocido por su carrera como músico y despedido por personalidades de diversos ámbitos, el hermano menor de Sebastián Piñera también estuvo en el centro de varias controversias a lo largo de su vida, tanto en el ámbito personal como público.

Este viernes se confirmó el fallecimiento de Miguel “Negro” Piñera, el hermano menor del expresidente Sebastián Piñera, luego de permanecer internado en la Clínica Alemana de Temuco durante varios días a raíz de complicaciones en su estado de salud.

La vida del músico estuvo marcada por varias polémicas que lo pusieron en el centro del debate público en diversas ocasiones, algunas de las cuales provocaron fuertes reacciones.

Burlas por caso Monsalve y Valdivia

Una de las controversias más recientes ocurrió en sus redes sociales, cuando Miguel Piñera generó revuelo al burlarse de las denuncias de abuso sexual y violación que habían recibido figuras como Manuel Monsalve y Jorge Valdivia.

Una imagen, evidentemente editada y publicada en su cuenta de Instagram, mostró a los dos hombres en un bar, acompañados de tragos y el emblemático pisco sour.

Mientras algunos seguidores se rieron de la publicación, otros condenaron el gesto, argumentando que no era apropiado tomar con humor acusaciones tan graves.

“No es gracioso. A usted no le gustaría que se rieran de la muerte de su hermano”, comentó un usuario, mientras que otros expresaron su preocupación por la trivialización de estos serios casos.

Accidente de tránsito y huida al hospital

Además de esta burla en redes sociales, otro escándalo protagonizado por el “Negro” Piñera fue el accidente de tránsito ocurrido en octubre de 2009, cuando chocó su Hummer contra un Austin Mini conducido por María Fernanda Köning, en la intersección de Ejército con Blanco Encalada.

La conductora sufrió heridas de mediana gravedad, pero lo que realmente acaparó la atención fue la acción de Piñera, huyó del lugar debido a un dolor en el pecho y a temores por un posible infarto.

Aunque se justificó diciendo que había informado sus datos y que se mantenía en contacto con la víctima, su huida inicial fue ampliamente criticada por quienes acusaron que no cumplió con su deber de quedarse en el lugar del accidente.

“La verdad que yo estoy con reposo absoluto, porque tuve un grave problema en mi columna”, relató. “(Esa noche) me bajé del auto, fui a ver cómo estaba ella (Fernanda), y ya había llegado Seguridad Ciudadana y una ambulancia. Di mi nombre, mis datos, me reconocieron (…) Pero me entró un dolor al pecho y un dolor de espalda. Me puse blanco, pálido, me dio un schok. Entonces, la gente de Seguridad Ciudadana me dijo que me fuera a buscar asistencia médica. Es por eso que me fui”, señaló, según información recogida por Emol.

Relación con Carla Ochoa: Empezaron cuando ella era menor de edad

Además de estos episodios recientes, uno de los mayores escándalos de su vida personal fue su relación con Carla Ochoa, quien en ese entonces tenía 17 años y él 42.

El romance fue objeto de debate, especialmente por el hecho de que Ochoa era menor de edad y por la notable diferencia de edad entre ambos.

La situación generó aún más controversia cuando, en 2002, Ochoa reveló que estaba embarazada, aunque el propio Piñera negó ser el padre en un comunicado público.

La relación entre ambos terminó poco después, pero no antes de generar titulares en la prensa nacional.

Polémica en Cerro Castillo

Más allá de estos escándalos, Miguel Piñera también estuvo involucrado en una controversia relacionada con el uso del Palacio presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar.

Parlamentarios de la Concertación solicitaron a la Contraloría, en enero de 2012, investigar el uso de este recinto por parte de Piñera, tras las denuncias de su exesposa Belén Hidalgo sobre violencia intrafamiliar y problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas en la casa presidencial.

Los parlamentarios pidieron detalles sobre las visitas de Piñera a Cerro Castillo, sus gastos y las autorizaciones para su permanencia en el lugar.

A pesar de las controversias y las críticas, Miguel “Negro” Piñera mantuvo su popularidad en la escena musical y en la bohemia chilena, siempre siendo un personaje querido por algunos y controvertido para otros.

Su vida estuvo marcada por su amor por la música, los escenarios y, desafortunadamente, una serie de escándalos que lo acompañaron a lo largo de su carrera.