Caso Audios: Diputado Aedo responde al ministro Matus que “el principio de probidad siempre debe cumplirse”

El militante de la DC se refirió a las declaraciones del ministro de la Segunda Sala de la Corte Suprema, quien afirmó: "No se me puede juzgar por lo que hice como abogado privado; júzguenme por mi labor actual, la de juez".

El Caso Audios ha sido protagonista esta semana debido a las audiencias de formalización en las que el abogado Luis Hermosilla ha ocupado un lugar protagónico. En varias oportunidades, ha surgido el nombre de Jean Pierre Matus, ministro de la Segunda Sala de la Corte Suprema, debido a su pasado en casos particulares antes de asumir su actual cargo.

En este contexto, Matus ha descartado cualquier vínculo personal con Hermosilla. “Nunca he sido amigo de Hermosilla. No conoce mi casa, yo no conozco la suya; nuestra relación siempre fue profesional”, comentó.

En entrevista con La Tercera, Matus profundizó en que su relación con Hermosilla nunca fue para solicitar apoyo o influencia para llegar al máximo tribunal. Esto contrasta con lo publicado por Ciper, medio que consignó que Hermosilla sí tuvo algún grado de participación en nombramientos judiciales.

“No tengo chats en los que le haya pedido que influyera en mi nominación, pero la gente se queda con los titulares. A veces pienso que aquí hay factores externos a mí”, afirmó.

Matus ejemplificó su punto anterior mencionando su asesoría al Ejército y su participación en la defensa del exministro Andrés Chadwick. “No pensaba postular a la Corte Suprema, pero se dio la oportunidad, quedé en la quina y desde entonces he sido cuestionado insistentemente por lo que hice en mi pasado. ¿Acaso yo juzgo a profesionales como ustedes por lo que han hecho antes?“, reflexionó.

Consultado por el mismo medio sobre por qué, a pesar de sus explicaciones, sigue siendo objeto de atención en la Comisión de Ética de la Corte Suprema, concluyó: “¿Qué quiere que le diga? Ya he expuesto mi reparo: no se me puede juzgar por lo que hice como abogado privado; júzguenme por mi labor actual, la de juez“.

“Los principios de probidad deben ser respetados siempre”

Las declaraciones de Matus no pasaron desapercibidas. Para el diputado de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, sus palabras son “francamente sorprendentes” y le dirigió un llamado de atención.

“Quiero recordarle al ministro Matus que los principios de probidad deben ser respetados siempre, incluso antes de ser nombrado. Además, fue profesor de Derecho en la Universidad de Talca y en la Universidad de Chile, y también abogado integrante de la Corte Suprema, por lo que el principio de probidad siempre debe cumplirse“, enfatizó Aedo.

En lo que se refiere al denominado Caso Audios, el parlamentario sostuvo que “lo que queda en evidencia en estos chats que hemos conocido es que ese principio no se respetó a cabalidad. Además, Matus no dijo la verdad cuando se le preguntó sobre la existencia de comunicaciones a través de WhatsApp con Luis Hermosilla y tampoco fue honesto al afirmar que desconocía las formas de pago a un profesor alemán que realizó informes en la acusación constitucional contra Chadwick“.