El mensaje de Mariana Derderian para comenzar el año: “Feliz 2025, que nunca falte perspectiva”

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, en el que mostró un estuche tejido por ella misma con el concepto de perspectiva, la actriz agradeció el cariño recibido durante este tiempo. "Les quiero regalar mi palabra, la que me salvó en 2024", expresó Derderian.

La actriz Mariana Derderian compartió sus reflexiones sobre lo que espera para este 2025 y publicó un video en Instagram en el que habló sobre cómo ha enfrentado este periodo complejo en su vida.

La presentadora de televisión expresó su deseo de hacer un regalo especial a sus seguidores, destacando lo querida y contenida que se ha sentido en este tiempo.

“Les quiero regalar mi palabra, la que me salvó el 2024, pero creo que es una palabra que me tiene que acompañar el resto de la vida: perspectiva. Esta es la palabra, este es el deseo que quiero para todos ustedes en el 2025 porque los va a ayudar, los va a ayudar cada vez que estén en una situación difícil o en un problema”, expresó.

Mariana también reflexionó sobre las cargas emocionales que todos llevamos a lo largo de nuestras vidas.

“Todos cargamos nuestra pena, a todos nos pasan cosas malas, y ninguna es más mala que la otra. Cada uno lleva su mochila con dolores, pero la palabra perspectiva me invita a mirar las cosas desde distintos puntos de vista”, agregó.

En el video, mostró un estuche que confeccionó con este concepto, mencionando que está aprendiendo a coser. Además, reiteró que perspectiva es una palabra que la ayudó a levantarse.

“Es una palabra que me salvó, que hizo que pudiera ponerme de pie y transformarme en un verdadero mono porfiado. Porque, combo que me da la vida, yo me paro. Y quiero que eso les pase a ustedes, quiero que todos seamos monos porfiados”, señaló.

Derderian envió un mensaje lleno de optimismo para este nuevo ciclo: “Feliz 2025, que nunca falte perspectiva. Porque es, para mí, la forma de ver todo desde un lugar mucho más luminoso, agradecido y feliz. Tenemos la obligación de ser felices”.

“Es nuestro deber, casi un acto de rebeldía. Si la vida te pega un combo, tú te paras como un mono porfiado; así le digo a mi hija. Eso mismo les deseo a todos ustedes para este año. Así que, nada, ¡a gozar, a pasarlo bien y a disfrutar cada segundo! El tiempo es un recurso no renovable, muy valioso, y no lo vamos a desperdiciar. ¡A bailar!”, concluyó.