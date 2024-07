“El cuerpo es bien conchadesumadre”, “Pinochet es un pelota” y “Boric me mata”: Las definiciones sin anestesia de Delfina Guzmán en CNN Íntimo

Su vida en Europa, su paso por Concepción y la vida en el teatro, fueron algunos de los temas que abordó en profundidad con CNN Chile.

96 años y una carrera actoral de lujo. Así podría definirse el paso terrenal de María Delfina Guzmán Correa, una de las actrices más relevantes de la historia escénica chilena.

Guzmán repasó su vida completa en un nuevo capítulo de Íntimo, con Matilde Burgos. Su vida en Europa, su paso por Concepción y la vida en el teatro, fueron algunos de los temas que abordó en profundidad con CNN Chile.

Pero no fueron sus únicas definiciones sin anestesia que la destacada actriz entregó a Matilde Burgos, también habló de política y de la muerte.

“El cuerpo es bien conchadesumadre (…), pero yo no le tengo miedo a la muerte, lo único que le he pedido a Dios es que sea buena persona y me deje morir durmiendo”, afirma tajante sobre su estado de salud.

Así como no le da miedo morir, tampoco el avance de la tecnología y dice estar “completamente convencida de que el futuro será mejor. Tengo una fe en el futuro que me emociona y conmociona. Sé que el hombre está destinado a crear cada día un mundo mejor”.

Tampoco reusó hablar de política: “El señor (Augusto) Pinochet era un pelota, que no vale la pena seguir insistiendo en lo que hizo, si él no hizo nada…”.

Mientras que sobre Gabriel Boric, reconoció que “me mata”. “Ese Boric me mata. No es de ninguna parte ese cabro, es de todos nosotros (…). Me encanta que haya sido presidente a los 30 años, ya que es una edad muy especial”, afirmó.

“Lo conocí de una forma tan linda, porque nos encontramos en un acto (…). La persona que me acompañaba lo fue a buscar, le dijo que yo quería saludarlo y llegó este cabro exquisito y le dije ‘mire, no me hable ninguna palabra, párese ahí’ y le empecé a dar besos y besos, porque no tenía cómo explicarle todo el cariño, el cual es (también) el sumado de todos mis hijos”, cerró Guzmán.