El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle comentó que “si queremos imponernos una verdad oficial, no vamos a llegar nunca a un acuerdo“. Esto en relación con el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, el exjefe de Estado fue consultado sobre los dichos del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien señaló que ninguna institución respetó la Constitución para 1973.

En ese sentido, Frei opinó: “Yo tengo una frase que usaba en mi Gobierno y que no gustaba mucho: Yo no soy comentarista de otros. Esto es parte de la historia. Si queremos imponernos una verdad oficial no vamos a llegar nunca a un acuerdo, pero evidentemente que pasaron cosas en Chile y pasaron muchas cosas para derivar en lo que fuimos”.

Asimismo, realizó un llamado a la reflexión. “Lo importante es reflexionar para no repetir eso ¿y hoy día estamos reflexionando para no repetir eso? Si una persona emite una opinión todo el mundo lo descalifica, lo insulta, o lo desafían. Por las redes sociales lo insultan (…) es contrario a la reflexión que necesitamos hacer como país para ponernos en una cosa de acuerdo, para poder surgir hacia el futuro, o vamos a estar condenados a vivir en esta pequeña pelea permanente que también es complicada”.

Sobre lo mismo, complementó que “todas estas peleas ¿en qué terminan? Desprestigio de la clase política, Parlamento en el último lugar. Si un país no tiene una clase política que es respetada por la ciudadanía, que funciona en el Parlamento, los partidos políticos instituciones importantes, si no tenemos eso, los países no avanzan”.

“Los países necesitan tener visiones de largo plazo, políticas de Estado de largo plazo y no llevarnos todo el día discutiendo de la coyuntura del día y sacándonos… insultos y agresiones”, zanjó.