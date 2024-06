Diputados del Partido Republicano cortan relaciones con el gobierno tras anuncios valóricos de Gabriel Boric

El Mandatario comunicó que presentarán un proyecto para avanzar en el aborto legal y que pondrán urgencia a la iniciativa que hoy está en el Senado sobre Eutanasia.

Molestia generó en la derecha los anuncios en materia valórica que entregó este sábado el Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública 2024.

El Mandatario comunicó que presentarán un proyecto para avanzar en el aborto legal y que pondrán urgencia a la iniciativa que hoy está en el Senado sobre Eutanasia.

Ambos anuncios generaron la molestia de algunos parlamentarios de la UDI, RN, Partido Social Cristiano y del Partido Republicano, quienes se retiraron del salón de honor en modo de protesta.

Justamente, los diputados de la tienda formada por José Antonio Kast, comunicaron que romperán relaciones con el gobierno tras estos anuncios.

“El Presidente hoy anuncia aborto libre. Los diputados republicanos informamos que en adelante cortamos relaciones con el Gobierno y nos opondremos a la presencia de Subsecretarios en comisiones legislativas, mientras esto no se revierta. Presidente: Hoy la prioridad debe ser la crisis económica y social que vivimos. No su agenda asesina contra la vida de niños”, indicó el subjefe de bancada, Luis Sánchez.

En tanto, el presidente de la bancada republicana, Stephan Schubert, declaró que “desconexión total anuncio respecto al aborto libre. Mueren chilenos prácticamente todos los días, en lugar de enfocar esfuerzos en verdaderas urgencias, prefiere desviar el foco, profundizando la cultura de la muerte. No cuenta conmigo, es la lápida de su mediocre administración”.

En tanto, José Carlos Meza señaló que el Presidente “insiste en dividirnos y anuncia que avanzará hacia el Aborto Legal. No caeremos en su juego, nuestros valores siguen firmes, y por lo mismo, mientras no se revierta esta decisión, no habrá ningún tipo de conversación con el Gobierno!”.