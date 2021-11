En una extensa jornada este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados está llevando a cabo la presentación, debate y votación de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera.

En ese contexto, Jaime Naranjo (PS) ha hecho uso de las atribuciones disponibles para leer un discurso de 1.300 páginas con el fin de alcanzar a el fin de la cuarentena de Giorgio Jackson (RD), quien resultó contacto estrecho del también parlamentario y candidato presidencial contagiado con la variante Delta, Gabriel Boric (CS), y asegurar la mayor cantidad de votaciones posibles.

A través de su cuenta de Twitter, Jackson confirmó que se hizo dos exámenes PCR, resultando ambos negativos y que por esta razón la Seremi de Salud le habría dado una cuarentena que terminará la noche de este lunes.

Para tranquilidad de quienes me consultan:

1. Me hice dos exámenes PCR, ambos negativos (uno realizado por SEREMI).

2. Funcionarios de SEREMI de Salud, según la directriz oficial de la subsecretaría de Salud (27/09/21), me dijeron q hoy lunes 8/11 es mi último día de cuarentena.

— Giorgio Jackson 🌳 (@GiorgioJackson) November 8, 2021