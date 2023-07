Esta jornada, la Cámara de Diputadas y Diputadas eligió a Cristian Tapia (IND-PPD) como el nuevo vicepresidente de la testera.

El parlamentario fue escogido con 78 votos a favor. Esto en el contexto de la renuncia de la diputada Catalina Pérez (RD) en el marco de las investigaciones por el caso Convenios.

⭕️ El diputado Cristian Tapia @Ctapiadiputado resulta elegido como nuevo Primer Vicepresidente de la Cámara, por 78 votos. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) July 3, 2023

“No vamos a dar lugar al aprovechamiento político”

El pasado martes 20 de junio, la diputada Catalina Pérez suspendió su participación como vicepresidenta de la mesa de la Cámara.

Su decisión llegó tras la polémica que causó un convenio firmado por el ahora exsermei del Minvu de Antofagasta con la Fundación Democracia Viva, vinculada con la expareja de la diputada, Daniel Andrade.

Al respecto, la parlamentaria señaló en dicha oportunidad: “No vamos a dar lugar al aprovechamiento político de ninguna fuerza. Seguiremos trabajando firmemente para que este Congreso esté a la altura de lo que ciudadanía demanda”.

Asimismo, Pérez señaló que se le ha buscado “acusar injustamente y relacionar una responsabilidad que no tengo por actos de terceros y no voy a permitir que el daño que se me ha infligido se le inflija también al oficialismo”.

“Tenemos un proyecto político que cuidar, un Congreso que cuidar para que esté a la altura de las demandas que Chile requiere. Necesitamos que el Congreso no se pierda en este tipo de discusiones“, agregó.