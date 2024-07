Diferencias con el PC, molestia contra Petro y narcopolítica: las 5 definiciones clave de la ministra Tohá

En entrevista con CNN Chile Radio, la ministra del Interior advirtió de las "diferencias" que ha tenido el gobierno con el Partido Comunista y además calificó como una "imprudencia" los dichos de Gustavo Petro sobre la situación judicial de Daniel Jadue.

Una serie de flancos ha enfrentado en los últimos días el Gobierno. Desde la incertidumbre por el futuro de la reforma de pensiones en el Congreso hasta el “fuego amigo” proveniente del Partido Comunista por los cuestionamientos a un allanamiento en Villa Francia.

Incluso, ha vivido complejidades fuera de la frontera, dado que el Presidente de Colombia -y reconocido aliado del Presidente Boric-, Gustavo Petro, exigió la libertad del alcalde Daniel Jadue (PC) de su prisión preventiva.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó -en entrevista con CNN Chile Radio– estas y otras situaciones que está enfrentando actualmente el oficialismo.

Controversias con el Partido Comunista

Uno de los puntos que abordó fueron las críticas de personeros del Partido Comunista sobre el allanamiento en Villa Francia el pasado sábado. Dicha jornada, funcionarios policiales encontraron armamento, drogas y material para la confección de elementos explosivos.

Al respecto, Tohá aseguró que puede entender las posturas que ha tomado el Partido Comunista, especialmente por el vínculo histórico de la colectividad con Villa Francia. No obstante aquello, plantea que “lo que me sucede es todo lo contrario de lo que veo en esta reacción de algunos dirigentes, que en lugar de enojarme con la policía o con los fiscales que investigan, me enojo porque se utilice y se manipule una historia ligada a los derechos humanos para cometer actos violentos en democracia. Eso es lo que me parece a mí inaceptable”.

Del mismo modo, planteó que desde el PC se ha generado “una sombra de duda sobre los procedimientos de la justicia y policiales en esta materia, y eso me parece grave, porque, por cierto, que en democracia se pueden levantar dudas, pero hay que poner antecedentes arriba de la mesa. Aquí no hemos escuchado asta el momento ninguno”.

#CNNChileRadio | Carolina Tohá aborda la tensión entre el Gobierno y el Partido Comunista: "Yo no tengo problemas de diálogo con ellos, pero hemos visto que hemos tenido diferencias"

Utilización de los Derechos Humanos

En esa misma línea, Tohá abordó el trasfondo del operativo policial, ya que fue consultada sobre si le llamaba la atención que una radio comunitaria y un comedor tuvieran este tipo de armamento.

Sobre este punto, la secretaria de Estado señaló que todavía se desconoce el grado de participación o vínculo tienen los organizadores del comedor y la radio con el hallazgo. Sin embargo, advirtió que “lo que es un hecho es que esos lugares albergaban en su interior espacios donde se tenían armas o elementos para hacer acciones violentas“.

“Yo creo que sí es grave que espacios que se dicen comunitarios terminen usados para esto“, sentenció Tohá. Del mismo modo, recalcó que “a mí lo que me sucede es todo lo contrario de lo que veo en esta reacción de algunos dirigentes, que en lugar de enojarme con la policía o con los fiscales que investigan, me enojo porque se utilice y se manipule una historia ligada a los derechos humanos para cometer actos violentos en democracia”.

La “extrema derecha” en Chile

Consultada sobre la postulación del general (R) Enrique Bassaletti a la alcaldía de Maipú, y sobre si situaría este tipo de candidaturas en una “extrema derecha”, Tohá aseguró que “yo creo que es una derecha extrema, sin duda”.

A su vez, planteó que “creo que hay una tendencia que es bastante tradicional en la derecha, incluso en la derecha más tradicional, de pensar que la política de seguridad está mejor llevada cuando está en manos de exuniformados”.

“Es absolutamente discutible en la experiencia histórica y en el sentido del rol de las policías. Las policías no son que tienen el rol de hacer política pública de seguridad, tienen experiencia en hacer políticas policiales”, remató.

¿Narcopolítica?

En junio pasado, la alcaldesa de Providencia y candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, aseguró que en Chile existe narcopolítica y que además entregó antecedentes a las autoridades de gobierno para respaldar sus dichos.

El domingo pasado, en entrevista con CNN Prime, de CNN Chile, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, reflotó este debate al denunciar la existencia de narcopolítica en el país.

Sobre este punto, Tohá aseguró que “el tema del narco y su interés por perforar las instituciones” no es algo que se resuelve “sembrando dudas sobre todas las instituciones y haciendo acusaciones al voleo (…) es algo que se resuelve teniendo instrumentos para prevenirlo y sancionarlo, y nosotros eso lo hemos tomado muy en serio”.

Consultada sobre si las declaraciones de Pizarro eran al voleo, respondió que “no”, pero que “la que hizo alcaldesa Matthei fue una crítica al voleo”.

“La alcaldesa Pizarro entregó antecedente de un caso concreto. La alcaldesa Matthei no entregó antecedentes de un caso concreto, los datos que le entregó al subsecretario Monsalve tienen que ver con unas bandas que hacían motochorro, no tiene que ver con narcopolítica. No tiene ninguna vinculación”, agrego Tohá.

La “imprudencia” de Gustavo Petro

Finalmente, se le preguntó a la ministra del Interior por una publicación que realizó en sus redes sociales el Presidente de Colombia, Gustavo Petro. El también aliado en la región del Presidente Gabriel Boric aseguró que “yo pido la libertad de Gabriel Jadue (sic) en Chile. Preso por la jurisprudencia de Pinochet impuesta a los seres libres”.

Respecto a estos dichos, Tohá tildó los dichos de Petro como una “imprudencia y un error muy grave“. “Está mal informado respecto a las institucionalidades de otro país democrático de la misma región”, agregó.

“Nos parece que es parte de una relación sana entre naciones no hacer ese tipo de declaraciones“, dijo, y detalló que ello se le comunicó en la nota de protesta que envió Cancillería.

#CNNChileRadio | "Un error muy grave y una imprudencia, eso no se hace": El descargo de Carolina Tohá por la acusación de Gustavo Petro de "jurisprudencia de Pinochet" en el caso de Daniel Jadue.

