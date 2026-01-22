Detienen al presunto autor del origen de los incendios en el Biobío: Pasará a control de detención este viernes

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, señaló que el presunto autor de los siniestros en la región es un hombre de 39 años, quien “tendría participación en el incendio, que hasta hoy ha provocado la muerte de 20 habitantes de la comuna de Penco, específicamente en el sector Lirquén, y de una persona en la comuna de Tomé, en el sector Punta de Parra”.

Durante la noche de este jueves, tras la reunión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), las autoridades detallaron las coordinaciones que se están implementando en las zonas afectadas por los incendios forestales en la zona centro-sur.

En ese contexto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló de manera preliminar que se efectuó la detención del presunto autor del incendio en el sector Buen Retiro, quien podría tener una eventual relación con el siniestro Trinitarias.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, detalló que, a partir del domingo 18 de enero, instruyó a un grupo especial de la Policía de Investigaciones (PDI) y a una serie de peritos para que se encargaran exclusivamente de la investigación de la causa del siniestro, además de indagar sobre las víctimas.

En ese contexto, el lunes 19 de enero, los avances de la investigación fueron entregados al persecutor Jorge Lorca Rodríguez, de la Fiscalía Local de Concepción, quien señaló que, “en un silencioso trabajo científico, apoyado por la fuerza de tarea de la PDI, pudo llegar este jueves, en horas de la tarde, a conclusiones que le permitieron solicitar una orden de detención respecto de una persona adulta de sexo masculino, que tendría participación en el incendio, que hasta hoy ha provocado la muerte de 20 habitantes de la comuna de Penco, específicamente en el sector Lirquén, y de una persona en la comuna de Tomé, en el sector Punta de Parra”.

Por su parte, la jefa regional del Biobío, prefecta inspectora Claudia Chamorro, reportó que el sujeto posee antecedentes policiales por lesiones graves e infracción a la Ley de Propiedad Industrial.

Durante la mañana del viernes 23 de enero, el presunto autor pasará a control de detención en el Juzgado de Garantía de Concepción.

Balance de incendios forestales

⭕️ #BALANCE | Hasta las 21:20 horas, 16 incendios forestales se mantienen en combate por parte de CONAF y equipos de emergencia de otras instituciones.

