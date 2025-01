Villalobos fue trasladada de cárcel: Gendarmería pidió cambio de recinto tras denuncia de Cathy Barriga

La abogada investigada por el Caso Audios fue trasladada desde el centro penitenciario donde compartía con la exalcaldesa de Maipú luego que ella la denunciara por hostigamiento y agresiones. Esto, añade Barriga, por haberse negado a un plan de la abogada.

Este lunes se conoció el traslado de Leonarda Villalobos desde el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel al de Santiago, luego que Cathy Barriga denunciara hostigamiento y amenazas por parte de la abogada.

En el documento que radica en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, al que CNN Chile tuvo acceso, se detalla que la orden de traslado surge a propósito de actos que se le atribuyen a Villalobos.

Entre ellos, se adjunta que el día 31 de diciembre la exalcaldesa de Maipú acudió ante la jefatura de la unidad penitenciaria manifestando ser “víctima de hostigamiento y violencia psicológica” por parte de la abogada apuntada por el Caso Audios.

En específico, estos actos habrían ocurrido “a causa de no aceptar unirse en un plan para ser trasladadas al anexo Capitán Yáber, en términos literales ‘nosotras dos tenemos que irnos a la Capitán Yaber y lo vamos a lograr haciendo una entrevista y reportaje con TVN, ya que tenemos conversado con los chiquillos y tu abogado, ya que no aguanto más acá no quiero estar con más delincuentes parricidas'”.

Según Barriga, consigna el documento, fue tras negarse a dicho plan que comenzó a ser objeto de hostigamiento por parte de Villalobos. Así, los hechos fueron denunciados a fiscalía el 2 de enero de este año.

Esto significó que Gendarmería tuviera que adoptar las medidas necesarias para evitar el contacto entre ambas internas.

Ante lo denunciado Gendarmería solicitó de manera urgente el traslado de la abogada, quien ahora deberá continuar con su prisión preventiva en el penal de San Joaquín.