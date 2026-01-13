Decretan alerta por tormentas eléctricas en el norte del país: ¿En qué regiones ocurrirá el fenómeno?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) detalló que el fenómeno ocurrirá en sectores cordilleranos. Revisa los detalles.

Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por tormentas eléctricas que afectarán a varias regiones del país.

El organismo señaló que el fenómeno se desarrollará desde la tarde de este martes 13 de enero hasta la noche de esta misma jornada.

En concreto, se prevé que se presenten tormentas en los sectores cordilleranos de las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

¿Qué es una alerta meteorológica?

Desde la DMC explicaron que, a diferencia de un aviso o alarma, una alerta es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”.