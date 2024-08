DC tilda a Alejandro Navarro como “soldado de Maduro” y anuncia que no apoyará su candidatura a Gobernación del Biobío

A poco más de dos meses para las elecciones municipales y regionales, surgen nuevos problemas para el pacto oficialista y la DC, ya que desde la falange han criticado al otrora senador por su vinculación al régimen de Nicolás Maduro.

La Democracia Cristiana (DC) anunció que no respaldará la candidatura de Alejandro Navarro para la Gobernación Regional del Biobío.

A poco más de dos meses para las elecciones municipales y regionales, surgen nuevos problemas para el pacto oficialista y la DC, ya que desde la falange han criticado al otrora senador por su vinculación al régimen de Nicolás Maduro.

“Quien se declara como soldado de Maduro no puede contar con nuestro respaldo”, ha sido el principal argumento de la directiva del partido.

Navarro es el candidato único del oficialismo a la Gobernación Regional del Biobío, que es encabezada por Rodrigo Díaz, antiguo militante de la Democracia Cristiana.

Lee también: “Matthei llama a la oposición a presentar una candidatura única para la gobernación del Biobío y derrotar a Navarro“

Además, el candidato ha viajado constantemente a Caracas y estuvo en el proceso eleccionario sobre el que todavía hay dudas.

De ese modo, el diputado y militante DC, Eric Aedo, lo criticó en duros términos: “Alejandro Navarro se ha autoproclamado como un soldado de Maduro. En ese sentido, la Democracia Cristiana valora la libertad de las personas, el respeto a los derechos humanos y la democracia”.

Y añadió: “No vamos a apoyar esa candidatura, es una decisión que ya hemos tomado. Uno tiene que construir políticamente a partir de lo que ha sucedido en la Región del Biobío con todo el escándalo de convenios”.

A ello se suman las declaraciones del Partido Radical (PR), que también retiró su apoyo al candidato.

“El consejo regional del Partido Radical del Biobío ha decidido no apoyar la candidatura de Alejandro Navarro a Gore. Entendemos que es una candidatura que no nos representa, no vamos a aparecer institucionalmente de él”, afirmó Rodrigo Rocha, presidente regional del PR del Biobío.

¿Quiénes apoyan a Navarro?

Si bien la mayoría de partidos oficialistas no ha emitido declaraciones, sí lo hizo la timonel de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba.

Lee también: “‘Lo bloqueé de WhatsApp porque estaba en un momento difícil’: Rubilar explica por qué se había distanciado de Codina“

“La legitimidad y origen de liderazgo de Alejandro Navarro en el Biobío tienen que ver con más de 30 años de luchas territoriales por los trabajadores y la integridad de los ecosistemas. Es un liderazgo fuerte al que estamos apostando con mucha intensidad y esperanza”, sostuvo.

También manifestó que espera que el resto de los partidos no se resten “de este llamado a administrar en conjunto la región y dejar atrás triste espectáculo de autoridades cuestionadas por temas de corrupción”.