Dardos contra Bielsa, Gareca y Chile: la turbulenta y polémica semana de declaraciones de Arturo Vidal

Consecuente a su estilo y forma de ser, Arturo Vidal no es un futbolista que le guste quedarse callado. Durante el último mes, el denominado "King"

Consecuente a su estilo y forma de ser, Arturo Vidal no es un futbolista que le guste quedarse callado. Si algo no le gusta al denominado “King” lo hace saber a través de sus diversas redes sociales o en conferencias de prensa.

Y así lo ha hecho estos últimos días desde que el técnico de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, lo marginara de la nómina final para la Copa América 2024.

Todo comenzó el pasado 14 de junio, días después de conocerse que no viajaría a Estados Unidos, el exjugador del Barcelona subió una foto a su instagram con su buzo de Colo Colo y una réplica en miniatura de la Copa América con el provocador mensaje: “Mía” y el emoji de la cara con la lengua afuera.

Cuatro días después, Vidal volvió a referirse a su marginación de la cita continental, pero esta vez sus dardos se dirigieron contra Ricardo Gareca.

“Da tristeza y rabia no estar, porque no es algo futbolístico, sino que es una decisión del entrenador, que tiene todo su derecho a elegir a los jugadores”, declaró.

Pero no fue lo último del King.

El 20 de junio, tan solo dos días después del primer ataque contra Gareca, el King volvió a la carga contra el seleccionador nacional.

“No puedo decir nada, porque no lo conozco. Pero él sabe quién es Vidal, los peruanos saben cuántos goles les metí esos ocho años que estuvo él”, declaró tras un partido de Colo Colo por Copa Chile.

Sus últimas polémicas e incendiarias declaraciones se dieron entre este lunes y martes. Este 24 de junio habló tras el empate 2 a 2 entre el Cacique y O’Higgins, valido por la Copa Chile, en donde el destacado jugador fue expulsado.

“La expulsión me molesta mucho. Creo que acá los futbolistas en Chile tienen que mejorar eso de estar llorando todo el rato, por eso después cuando salimos a jugar afuera nos pasan la cuenta y no nos podemos enfrentar a los demás, porque en Chile se llora mucho”, criticó.

Con la herida abierta, Vidal volvió a arremeter contra La Roja por su ausencia de la Copa América.

“Ustedes saben que la Selección con Vidal es otra cosa. Con Vidal y Gary, es otra cosa. Pero nada, así lo quiso el entrenador”, cerró.

En tanto, este martes, se dio a conocer una conversación vía streaming que sostuvo con el reconocido influencer y youtuber argentino, Davo Xeneize.

En esta oportunidad, las críticas de Vidal fueron dirigidas contra Marcelo Bielsa, para muchos, el “padre” de la generación dorada del fútbol chileno.

“Bielsa no revolucionó el fútbol chileno, aunque trabaja muy bien. Es muy exigente”, declaró ante el argentino.

Y demostró que la herida por no ser convocado a la Copa América sigue abierta: “Todavía no me creo no estar en la selección. Ya después, si juego o no juego, es una decisión, pero no estar… todavía no lo creo”, cerró.