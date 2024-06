Arturo Vidal: “Bielsa no revolucionó el fútbol chileno”

El volante dos veces campeón de América habló sobre su presente futbolístico y otros temas en entrevista con el youtuber argentino Davoo Xeneize.

Arturo Vidal, el destacado mediocampista de Colo Colo y bicampeón de América, compartió en una reciente entrevista algunas de sus opiniones sobre varios temas de actualidad futbolística, entre ellos una evaluación sincera de Marcelo Bielsa y el impacto que tuvo en el fútbol chileno.

En una reciente entrevista con el streamer argentino Davoo Xeneize, el ex Juventus expresó una postura crítica respecto a la influencia de Bielsa en Chile, a pesar de reconocer su dedicación y metodología de trabajo.

“Bielsa no revolucionó el fútbol chileno, aunque trabaja muy bien. Es muy exigente”, reconoció. Sin embargo, apuntó que “hay cosas que no me gustan y que me gustan. Pero cada jugador tiene su aprecio de cada entrenador. Sí es un entrenador que todo el día pasa pensando en fútbol. Eso sí me encanta“.

Vidal luego comentó que sabe que Bielsa es muy inteligente, “pero Uruguay viene con una camada de jugadores que no puede decir que va a cambiar el fútbol, si es el país que más jugadores saca siendo tan chico. Sabe a dónde ir para mejorar a los jugadores”.

“Varios jugadores vienen con esa mentalidad (ganadora) por lo que pasó en Canadá (Mundial sub 20)”, añadió.

La Copa América

En la conversación, el volante también analizó el panorama de la Copa América y los rivales que tendrá la Selección Chilena.

Vidal apuntó a Argentina como el principal favorito para ganar el torneo. “Para mí, Argentina es el candidato número uno. Tienen mucha confianza como equipo”, afirmó. Además, identificó a Colombia, Uruguay y Chile como otros posibles aspirantes al título, pero mostró escepticismo respecto a Brasil. “Brasil… muy buenos jugadores, pero como equipo, no me convencen“, explicó.

En cuanto a su propia situación, Vidal expresó su descontento por no estar en la Selección Chilena para la Copa América. “Todavía no me creo no estar en la selección. Ya después, si juego o no juego, es una decisión, pero no estar… todavía no lo creo”, confesó. A pesar de ello, manifestó su apoyo a sus compañeros: “Confío en mis compañeros, quiero que le vaya bien a Chile, aunque no esté en la selección. Le tengo mucho cariño a toda la gente que está”.

Finalmente, Arturo Vidal reveló sus planes de ser entrenador en el futuro. “Sí, quiero ser entrenador. Primero tengo que ver qué jugadores tengo. Si voy a un equipo que tiene un equipo para jugar 4-4-2 (sistema táctico) jugaré así, me tengo que adaptar a los jugadores que tenga”, explicó.

“Con los entrenadores que yo he estado, me han enseñado que eso es lo mejor. Adaptarse y después elegir el sistema que uno va a ocupar”,añadió. También mencionó a Carlo Ancelotti como su referente en el ámbito técnico, describiéndolo como “el mejor del mundo actualmente“, expresó.