Arturo Vidal emplaza a Ricardo Gareca tras no ser nominado a la Copa América 2024: “Da tristeza y rabia no estar”

El mediocampista nacional comentó sentirse frustrado por no haber sido convocado, pero aclaró que se mantendrá enfocado en su preparación para volver a ser considerado.

Este viernes, la selección chilena hace su debut en la Copa América 2024, y una de las grandes sorpresas ha sido la nómina entregada por el técnico Ricardo Gareca. Figuras icónicas de La Roja, como Gary Medel y Arturo Vidal, no fueron convocadas para el torneo.

Arturo Vidal, en particular, ha generado una gran cantidad de comentarios tras quedar fuera de la convocatoria.

Durante una conferencia de prensa, el mediocampista de Colo Colo expresó su descontento. “Da tristeza y rabia no estar, porque no es algo futbolístico, sino que es una decisión del entrenador, que tiene todo su derecho a elegir a los jugadores. Claramente me hubiese gustado estar, estoy en el mejor equipo de Chile, uno de los 16 mejores de Sudamérica”, comentó.

A pesar de su desilusión, Vidal afirmó que se mantendrá enfocado en su preparación y espera ser considerado nuevamente en la selección nacional.

“Queda la espina, pero así es el fútbol. Estas cosas las tomo como un reto. Vienen partidos de Clasificatorias que son muy difíciles y hay que llevar a Chile al Mundial. Espero prepararme de la mejor forma, jugar mejor que en la primera parte del año y pelear las copas con Colo Colo. Eso me va a volver a llevar a la selección”.

Finalmente, Vidal aclaró que, aunque le hubiese encantado estar en la nómina, apoyará a sus compañeros desde fuera.

“Me hubiese encantado estar. No me tocó esta vez, pero hay que apoyar de afuera. Ojalá a la selección le vaya bien por el bien del fútbol chileno. Ojalá debuten con un triunfo, si Dios quiere”.